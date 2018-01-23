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    Грузия получила от США первую партию противотанковых комплексов Javelin

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    Грузия получила от США первую партию противотанковых комплексов Javelin

    Грузия получила от США первую партию противотанковых комплексов Javelin

    США передали Грузии первую партию противотанковых систем Javelin, сообщил министр обороны страны Леван Изория на встрече с американским послом Яном Келли.

    Изория заявил, что первый этап приобретения у США комплексов Javelin завершился успешно, сейчас оружие уже доставлено в страну и находится в безопасном месте.

    Леван Изория, министр обороны Грузии: «Успешно завершился первый этап приобретения у США противотанковых систем типа Javelin. Они уже размещены в Грузии в безопасном месте».

    Министр также сообщил, что в ближайшее время грузинские военные начнут осваивать навыки управления этими противотанковыми системами.

    Кроме этого, Грузия заявила о желание приобрести 410 ракет к этим комплексам, 72 блока прицельно-пускового оборудования, десять учебных комплексов и 70 зарядов для них. США в свою очередь предложили услуги по техническому обслуживанию ПТРК и их транспортировке, передает ТАСС.

    Между тем в МИД России решение Госдепа о поставках такого вооружения расценили как подталкивание Грузии к «новым опасным авантюрам» в регионе.

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