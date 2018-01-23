Грузия получила от США первую партию противотанковых комплексов Javelin

США передали Грузии первую партию противотанковых систем Javelin, сообщил министр обороны страны Леван Изория на встрече с американским послом Яном Келли.
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Изория заявил, что первый этап приобретения у США комплексов Javelin завершился успешно, сейчас оружие уже доставлено в страну и находится в безопасном месте.
Леван Изория, министр обороны Грузии: «Успешно завершился первый этап приобретения у США противотанковых систем типа Javelin. Они уже размещены в Грузии в безопасном месте».
Министр также сообщил, что в ближайшее время грузинские военные начнут осваивать навыки управления этими противотанковыми системами.
Кроме этого, Грузия заявила о желание приобрести 410 ракет к этим комплексам, 72 блока прицельно-пускового оборудования, десять учебных комплексов и 70 зарядов для них. США в свою очередь предложили услуги по техническому обслуживанию ПТРК и их транспортировке, передает ТАСС.
Между тем в МИД России решение Госдепа о поставках такого вооружения расценили как подталкивание Грузии к «новым опасным авантюрам» в регионе.
Леван Изория, министр обороны Грузии: «Успешно завершился первый этап приобретения у США противотанковых систем типа Javelin. Они уже размещены в Грузии в безопасном месте».
Министр также сообщил, что в ближайшее время грузинские военные начнут осваивать навыки управления этими противотанковыми системами.
Кроме этого, Грузия заявила о желание приобрести 410 ракет к этим комплексам, 72 блока прицельно-пускового оборудования, десять учебных комплексов и 70 зарядов для них. США в свою очередь предложили услуги по техническому обслуживанию ПТРК и их транспортировке, передает ТАСС.
Между тем в МИД России решение Госдепа о поставках такого вооружения расценили как подталкивание Грузии к «новым опасным авантюрам» в регионе.
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