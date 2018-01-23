«Спартак» наказали за скандальный твит о «шоколадках»

Комитет по этике РФС вынес замечание защитнику московского «Спартака» Георгию Джикии за сообщение о «тающих шоколадках».

Кроме того, глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Леонид Трахтенберг оштрафован на 20 тыс. рублей.



Как отметил руководитель комитета по этике Семён Андреев, подобный вопрос рассматривался в РФС впервые. Он подчеркнул, что на заседании выступили юрист «Спартака» и пресс-атташе Леонид Трахтенберг, которые детально рассказали о скандале и признали свою ошибку.



Напомним, громкий скандал разгорелся в середине январе. В аккаунте «Спартака» в Twitter, который в тот день вел Джикия, появилось сообщение: «Смотрите, как шоколадки тают на солнце». Так футболист подписал видео с бразильскими легионерами красно-белых Луисом Адриано, Педро Рошей и Фернандо на сборе в Дубае.



После этого СМИ, в том числе британские, принялись обвинять «Спартак» в расизме. Красно-белые же удалили твит и принесли официальные извинения. Кроме того, бразильские футболисты заявили, что никаких проблем с расизмом в «Спартаке» нет.