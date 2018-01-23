В Германии подросток зарезал одноклассника в школе

В одной из школ немецкого города Люнен
14-летний подросток зарезал своего бывшего одноклассника.
ЧП случилось утром, 23 января. По данным местной полиции, подросток, который ранее был учеником этой школы, пришел в учебное заведение с ножом и напал на бывшего одноклассника.
По данным газеты Bild, удар пришелся в шею, и 15-летний мальчик умер до приезда скорой помощи. Издание отмечает, что нападавший — выходец Казахстана, несколько недель назад он перевелся в другую школу. Что заставило подростка совершить нападение — пока не известно.
Сейчас нападавший задержан. С ним работают правоохранители. Ведется расследование.
По данным газеты Bild, удар пришелся в шею, и 15-летний мальчик умер до приезда скорой помощи. Издание отмечает, что нападавший — выходец Казахстана, несколько недель назад он перевелся в другую школу. Что заставило подростка совершить нападение — пока не известно.
Сейчас нападавший задержан. С ним работают правоохранители. Ведется расследование.
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