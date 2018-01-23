Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  

    В Германии подросток зарезал одноклассника в школе

    комментировать

    В Германии подросток зарезал одноклассника в школе

    В Германии подросток зарезал одноклассника в школе

    В одной из школ немецкого города Люнен 14-летний подросток зарезал своего бывшего одноклассника.

    ЧП случилось утром, 23 января. По данным местной полиции, подросток, который ранее был учеником этой школы, пришел в учебное заведение с ножом и напал на бывшего одноклассника.

    По данным газеты Bild, удар пришелся в шею, и 15-летний мальчик умер до приезда скорой помощи. Издание отмечает, что нападавший — выходец Казахстана, несколько недель назад он перевелся в другую школу. Что заставило подростка совершить нападение — пока не известно.

    Сейчас нападавший задержан. С ним работают правоохранители. Ведется расследование.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru