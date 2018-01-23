Мигранты принесли Москве более 15,5 млрд рублей

Московские власти сообщили, что доходы города от продажи мигрантам трудовых патентов в 2017 году выросли на 9%.
Как рассказал руководитель департамента экономической политики Владимир Ефимов, продажа патентов в прошлом году принесла столичному бюджету 15,7 млрд рублей.
Всего за 2017 год многофункциональный миграционный центр выдал более 453 тысяч трудовых патентов. Это на 12% больше, чем в 2016-м.
В департаменте экономической политики и развития Москвы отметили, что рост доходов стал возможен благодаря реформе в сфере миграции. В 2015 году квоты заменили трудовыми патентами, а регионы получили право устанавливать их стоимость с учетом особенностей своих рынков труда, что позволило сменить неэффективную административную модель регулирования на экономическую.
Всего за 2017 год многофункциональный миграционный центр выдал более 453 тысяч трудовых патентов. Это на 12% больше, чем в 2016-м.
В департаменте экономической политики и развития Москвы отметили, что рост доходов стал возможен благодаря реформе в сфере миграции. В 2015 году квоты заменили трудовыми патентами, а регионы получили право устанавливать их стоимость с учетом особенностей своих рынков труда, что позволило сменить неэффективную административную модель регулирования на экономическую.
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