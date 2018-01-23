Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Мигранты принесли Москве более 15,5 млрд рублей

    5 комментариев

    Мигранты принесли Москве более 15,5 млрд рублей

    Мигранты принесли Москве более 15,5 млрд рублей

    Московские власти сообщили, что доходы города от продажи мигрантам трудовых патентов в 2017 году выросли на 9%.

    Как рассказал руководитель департамента экономической политики Владимир Ефимов, продажа патентов в прошлом году принесла столичному бюджету 15,7 млрд рублей.

    Всего за 2017 год многофункциональный миграционный центр выдал более 453 тысяч трудовых патентов. Это на 12% больше, чем в 2016-м.

    В департаменте экономической политики и развития Москвы отметили, что рост доходов стал возможен благодаря реформе в сфере миграции. В 2015 году квоты заменили трудовыми патентами, а регионы получили право устанавливать их стоимость с учетом особенностей своих рынков труда, что позволило сменить неэффективную административную модель регулирования на экономическую.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru