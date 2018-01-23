ФАС заставит аптеки предлагать покупателям дешевые аналоги препаратов

Аптеки будут обязаны предлагать покупателям самые дешевые лекарства. К этому их приучит Федеральная антимонопольная служба.
Правительство РФ утвердило дорожную карту ФАС под названием «Развитие конкуренции в здравоохранении». Например, если покупатель попросит какое-нибудь конкретное лекарство, то продавец должен будет предложить ему и самый дешевый аналог с тем же действующим веществом. Соответствующий приказ Минздрава РФ ждут к ноябрю.
В дородной карте говорится, что такие меры необходимы, чтобы остановить вымывание из продажи недорогих препаратов. Опрошенные РБК фармацевты, правда, говорят, что самые дорогие средства далеко не всегда самые прибыльные, поэтому ошибочно думать, что аптека по умолчанию заинтересована в их продаже. Явная проблема нового требования будет заключаться в контроле за его выполнением.
В дородной карте говорится, что такие меры необходимы, чтобы остановить вымывание из продажи недорогих препаратов. Опрошенные РБК фармацевты, правда, говорят, что самые дорогие средства далеко не всегда самые прибыльные, поэтому ошибочно думать, что аптека по умолчанию заинтересована в их продаже. Явная проблема нового требования будет заключаться в контроле за его выполнением.
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