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    К концу недели в Москве потеплеет на 20 градусов

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    • Фото: Куликов Сергей / ТАСС
    К концу недели в Москве потеплеет на 20 градусов

    К концу недели в Москве потеплеет на 20 градусов

    К концу недели в Москве потеплеет на 20 градусов
  • Фото: Куликов Сергей / ТАСС

    • Синоптики обещают москвичам потепление на 20 градусов в конце этой недели. До этого жителям столицы предстоит пережить самую холодную ночь с начала зимы.

    По прогнозам Гидрометцентра, ночь на 24 января в Москве станет самой морозной с начала зимы — столбики термометров опустятся до минус 18 градусов. Днем в столице будет не теплее 7–9 градусов, осадков не предвидится.

    С четверга в Москве и области начнется резкое потепление. Ночью в четверг ожидается до 12 градусов мороза, днем потеплеет до минус пяти. Концу недели станет еще теплее — в воскресенье температура может достичь нулевой отметки.

    Синоптики отмечают, что пока средняя температура января выше нормы на 5,1 градуса.

    Добавим, что предыдущий погодный минимум был зафиксирован в ночь на 23 января. Главная столичная метеостанция ВДНХ в темное время суток зафиксировала температуру минус 12,4 градуса. А в некоторых районах Подмосковья температура понизилась до отметки в минус 20 градусов, и кое-где даже перешагнула ее. Так, в Коломне и Домодедове подморозило до минус 19 градусов, а холоднее всего было в поселке Черусти — до минус 20,7 градуса.

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