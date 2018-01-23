Второклассника наградили за спасение сестер и брата из горящего дома

В Пензенской области чествуют восьмилетнего Никиту Копылова. В родном Сердобске к его имени теперь всегда добавляют — настоящий герой. МЧС представило мальчика к медали «За отвагу на пожаре». В доме, где спали только он, его брат и сестры, загорелся газовый котел. Деревянную постройку пламя объяло в считаные минуты. Только благодаря своевременным действиям Никиты дети спаслись.

После огненной ночи он очень хотел обнять близких, но в больнице ввели карантин. Но сколько бы Никита ни доказывал, что его младшим сестрам и брату теперь никакой грипп не страшен, с ними врачи разрешили ему поговорить только на расстоянии.



Шестилетняя Ангелина, трехлетняя Настя и самый младший Матвей после чудовищного пожара в больницу попали только с легкой простудой, хотя любое неверное действие Никиты в ту ночь могло обернуться непоправимой трагедией. Потушить горящий дом второклассник попытался самостоятельно, но быстро понял, что не справится.



Никите пришлось дважды пробираться через очаг возгорания — чтобы попасть в дом и вывести детей. Как уже установили пожарные, вспыхнул газовый котел, а мамы в этот момент дома не оказалось. Она пошла проводить подругу. На правах старшего мужчины в семье второклассник действовал молниеносно.



Когда крыша горела и уже готова была обрушиться в любой момент, восьмилетний Никита не замешкался и тут же перекрыл газ. Если бы он этого не сделал, все бы просто взлетело на воздух. Больше того, в темноте среди едкого дыма он разыскал своих младших сестер и достал из кроватки полуторагодовалого брата. Маленького мальчика он выносил на руках, а сестры в одних пижамах пробирались сквозь дым вслед за ним.



Как передает корреспондент Андрей Шамин, по большому секрету Никита признался, что без потерь для него этот пожар все же не обошелся. В огне остался дорогой ему смартфон. Сотрудники МЧС за храбрость подарили ребенку точно такой же, чтобы Никита и впредь в критической ситуации правильно расставлял приоритеты.



Вопросы с новым жильем для погорельцев сейчас решают власти Пензенской области. Никита Копылов не только удостоился благодарности от спасателей, но и медали «За отвагу на пожаре». Также второклассник станет номинантом всероссийского конкурса «Созвездие мужества».