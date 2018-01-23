В Болливуде заговорили о съемках фильма про Путина

Руководитель компании Dharma Productions и один из самых успешных режиссеров Болливуда Каран Джохар заявил, что хотел бы снять фильм о Владимире Путине.
Продюсер и режиссер, отвечая на вопрос о съемках фильма о Владимире Путине, выразил уверенность в том, что «хорошая история сыграет на любом языке», и отметил, что хотел бы создать киноленту в сотрудничестве с российскими коллегами.
Каран Джохар, глава компании Dharma Productions: «Вы знаете, что российские зрители всегда давали индусам много любви. И было бы замечательно приехать и поснимать в России. Так что я бы хотел любого сотрудничества и взаимодействия с нашим кино, чтобы мы могли приехать в Россию и сделать что-то замечательное».
При этом Джохар выразил готовность снимать кино не только про Владимира Путина, но и по произведениям российской классики. Кинематографист отметил, что сейчас его команда «ищет новые истории и новую энергию», передает РИА Новости.
Каран Джохар, глава компании Dharma Productions: «Вы знаете, что российские зрители всегда давали индусам много любви. И было бы замечательно приехать и поснимать в России. Так что я бы хотел любого сотрудничества и взаимодействия с нашим кино, чтобы мы могли приехать в Россию и сделать что-то замечательное».
При этом Джохар выразил готовность снимать кино не только про Владимира Путина, но и по произведениям российской классики. Кинематографист отметил, что сейчас его команда «ищет новые истории и новую энергию», передает РИА Новости.
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