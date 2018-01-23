На выезде из Петербурга автобус с пассажирами завалился в кювет

В результате ДТП на Московском шоссе пассажирам автобуса №192 пришлось покидать салон через окно и выходить прямо в сугроб.
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Автобус 192-го маршрута завалился в кювет на Московском шоссе. Инцидент произошел недалеко от поселка Ленсоветовский.
Очевидцы в соцсетях сообщают о трех версиях случившегося: ЛИАЗ могли подрезать, водитель автобуса пытался объехать пробку по обочине либо причиной стала скользкая дорога.
К счастью, сугроб помешал автобусу перевернуться. Пассажиры благополучно эвакуировались из салона еще до приезда спасателей и инспекторов ГИБДД.
По предварительной информации, никто не пострадал. Причины происшествия еще только предстоит выяснить. По факту дорожного инцидента ведется проверка.
Очевидцы в соцсетях сообщают о трех версиях случившегося: ЛИАЗ могли подрезать, водитель автобуса пытался объехать пробку по обочине либо причиной стала скользкая дорога.
К счастью, сугроб помешал автобусу перевернуться. Пассажиры благополучно эвакуировались из салона еще до приезда спасателей и инспекторов ГИБДД.
По предварительной информации, никто не пострадал. Причины происшествия еще только предстоит выяснить. По факту дорожного инцидента ведется проверка.
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