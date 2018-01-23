«Квартирник НТВ у Маргулиса» зарядит «оранжевым настроением»

Каждую субботу у телезрителей НТВ есть возможность побывать на «Квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придет группа «Чайф».
«Чайф» — советская и российская рок-группа, образованная Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 году. Их участие в закрытом «Квартирнике» — бесценный подарок для всех фанатов и не только. Они представят свои лучшие композиции специально для гостей вечеринки и телезрителей НТВ.
Евгений Маргулис расскажет, откуда, по легенде, пошло название музыкальной команды. А также поделится историей одного из музыкантов — Владимира Бегунова.
Музыканты вспомнят о своих первых инструментах и коллективах, как делали гитары, поделятся опытом и исполнят по просьбе хозяина «Квартирника» знаменитую песню «Аргентина — Ямайка 5:0».
Группа порассуждает о своем подражании The Beatles и первом концерте на крыше дома. Музыканты поведают о своей первой и единственной рок-опере, которая так и не была сыграна полностью, а также расскажут о том, как написали саундтреки для фильма, который так и не был снят.
Евгений Маргулис: «Чайф-всегда в кайф! К ним особо подходит молодежное словцо-ламповые! Это чистая правда! Теплые, контактные и всегда оранжевые, как и их настроение! Обожаю!»
Евгений Маргулис, в свою очередь, вспомнит про книгу, вышедшую к юбилею группы и попросит проиллюстрировать знаменитую фразу «Рок-н-ролл — это я!».
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» по субботам в 00:40.
Евгений Маргулис расскажет, откуда, по легенде, пошло название музыкальной команды. А также поделится историей одного из музыкантов — Владимира Бегунова.
Музыканты вспомнят о своих первых инструментах и коллективах, как делали гитары, поделятся опытом и исполнят по просьбе хозяина «Квартирника» знаменитую песню «Аргентина — Ямайка 5:0».
Группа порассуждает о своем подражании The Beatles и первом концерте на крыше дома. Музыканты поведают о своей первой и единственной рок-опере, которая так и не была сыграна полностью, а также расскажут о том, как написали саундтреки для фильма, который так и не был снят.
Евгений Маргулис: «Чайф-всегда в кайф! К ним особо подходит молодежное словцо-ламповые! Это чистая правда! Теплые, контактные и всегда оранжевые, как и их настроение! Обожаю!»
Евгений Маргулис, в свою очередь, вспомнит про книгу, вышедшую к юбилею группы и попросит проиллюстрировать знаменитую фразу «Рок-н-ролл — это я!».
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» по субботам в 00:40.
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