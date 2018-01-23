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    Путин пожелал судьям «простого человеческого счастья» и благополучия. Путин, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин пожелал судьям «простого человеческого счастья» и благополучия

    Путин пожелал судьям «простого человеческого счастья» и благополучия

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    Путин пожелал судьям «простого человеческого счастья» и благополучия

    Путин пожелал судьям «простого человеческого счастья» и благополучия

    Путин пожелал судьям «простого человеческого счастья» и благополучия

      Президент призвал судей не забывать, что жизнь состоит не только из конфликтов.

      Выступая на праздновании 95-летия со дня основания Верховного суда, глава государства заявил, что судебное решение является «венцом любого правового процесса», подчеркнув, что только суд может поставить точку в спорах между гражданами, юридическими и физическими лицами.

      При этом Владимир Путин отметил, что вся профессиональная жизнь судей связана с конфликтами, и пожелал судьям «простого человеческого счастья».

      Владимир Путин, президент РФ: «Не забывайте, что жизнь, она состоит не только из конфликтов… Хочу пожелать вам простого человеческого счастья, успехов и благополучия в ваших семьях. Самого вам доброго».

      Кроме того, Путин предложил ввести новую меру дисциплинарной ответственности для судей — понижение в квалификационном классе. По словам президента, в этом случае необходимо четко определить критерии, «разделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка», передает РИА Новости.

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