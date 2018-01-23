Диггер-экстремал снял опасное видео в петербургской подземке

Петербургский блогер в погоне за популярностью отправился на «Проспект славы» . Он спустился на строящуюся станцию метро и опубликовал в Сети видео своих не совсем законных приключений.

Ролик снят по канонам индустрии кино. Там и захватывающая погоня, и фантастические виды, и опасные моменты, которые держат зрителей в напряжении. Полицейские уже начали проверку и выясняют, как экстремал беспрепятственно пробрался на закрытый объект.



Между тем сам герой захватывающего ролика — Дмитрий Иванов — с упоением рассказывает о своем ночном путешествии.



Дмитрий Иванов: «Мы очень старались сделать профессионально. Снимали с разных ракурсов. По сути, мы сделали мини-фильм. Он вышел, пусть и любительский, но очень качественно. Я очень доволен этим результатом. И я надеюсь, что люди, которые это посмотрели, будут понимать, как оно устроено еще лучше, и даже те, кто до этого боялся ездить на метро, перестанут бояться».



Но эта, казалось бы, благая затея может обернуться для рассекретившего себя Иванова большими неприятностями. За проникновение на охраняемый объект ему и его «оператору» может грозить штраф до 200 тысяч рублей и даже арест на 15 суток.



Подробности — в репортаже.