Питерский кондитер попался на торговле наркотиками в Таиланде

Несладко придется в ближайшее время кондитеру из Санкт-Петербурга , которого арестовали полицейские Таиланда. Виктора Двинского задержали по обвинению в торговле наркотиками. Повар, который успел поработать в ведущих ресторанах курортного острова Пхукета, в последнее время вел блог и учил подписчиков готовить необычные десерты. А также, как выяснили правоохранители, вел незаконный бизнес в ночных клубах.

Пока что Двинского выпустили под залог, но это еще не гарантия свободы: процесс только предстоит. Кстати, залог Двинский выплатил не из своего кармана, а при помощи друзей. Они бросили клич в социальных сетях и за сутки собрали нужную сумму. Вместе с Двинским под подозрение попала и его подруга — Владислава Берёзина.



О том, что в свободное от видеоблогинга и приготовления сладостей время Двинский торгует запрещенными веществами стражам порядка сообщил то ли кто-то из очевидцев, то ли обиженный клиент. Оперативники наблюдали за подозреваемым в клубе и обратили внимание на то, что слишком уж часто Двинский бегает в уборную. Выяснилось, что именно там кулинар передавал желающим наркотики.



Подробности — в репортаже.