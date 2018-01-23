В Казани задержали вымогателей, угрожавших своим жертвам ВИЧ-инфекцией: видео

В Казани задержали вымогателей, которые угрожали заразить местных предпринимателей ВИЧ-инфекцией . Кадры погони за преступниками попали на видео.

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Операция полицейских и сотрудников Росгвардии пошла не по плану. Они наблюдали за подозреваемым в вымогательстве. Тот отправил на встречу с жертвой знакомого, а сам следил за передачей денег из машины и попытался скрыться, когда понял, что попался.



Силовики заблокировали автомобиль предполагаемого преступника, но сдаваться он все равно не желал и метров 50 тащил за собой одного из оперативников. Пришлось применить табельное оружие и сделать два предупредительных выстрела



Но и это не остановило подозреваемого. Еще одним выстрелом сотрудник Росгвардии его ранил. Погоня продолжалась еще некоторое время. В итоге его автомобиль был заблокирован на площадке торгового центра, а сам он задержан, после чего госпитализирован в одну из городских больниц.



К счастью, очевидцы задержания и жертва вымогателя не пострадали. Коммерсант сообщил в полицию о том, что ему угрожают расправой, если не выплатит крупную сумму. Кстати, на подельника главного подозреваемого тоже надели наручники. По информации МВД, организатор собрал целую преступную группу. Они шантажировали предпринимателей, уверяя, что могут пострадать их родственники. Угрожали, что похитят, убьют и даже заразят смертельной болезнью, а именно — СПИДом. Возможно, кто-то из участников криминального сообщества был носителем ВИЧ-инфекции.



В полиции рассказывают: преступники для убедительности демонстрировали своим жертвам видеозаписи с истязаниями людей. Таким образом меньше чем за год подозреваемые получили 20,5 миллиона рублей. Вероятный организатор, как выяснилось, не раз был судим: за грабеж и разбой. Оба задержанных, по решению суда, арестованы.



К счастью, очевидцы задержания и жертва вымогателя не пострадали. По информации МВД, организатор собрал целую преступную группу. Они шантажировали предпринимателей, уверяя, что могут пострадать их родственники.