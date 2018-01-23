Ливанец похитил у жены-россиянки маленькую дочь и оставил записки про лагеря ИГИЛ

Сотрудники ФСБ проверяют информацию о мужчине, который мог отправиться в ряды террористов запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство» и забрать с собой трехлетнюю дочь-инвалида . Страшное предположение сделала мать девочки. Она сообщила, что муж пропал вместе с ребенком, а в квартире среди его личных вещей она нашла подозрительные записки на арабском.

Среди прочего есть записи и на русском, в которых упоминаются ИГИЛ и тренировочные лагеря. Женщина опасается, что супруг мог примкнуть к террористам, отчего за судьбу дочери она переживает еще больше.



Память телефона заполнена моментами из жизни маленькой Евы и всего одно короткое видео с ее отцом. Он — гражданин Ливана. Мать девочки сквозь слезы рассказывает, что с этим человеком собиралась разводиться, но, не дождавшись решения суда, он похитил трехлетнюю девочку и увез неизвестно куда. Алёна Павленко предполагает, что на родину, в Ливан, или еще хуже — в Сирию. Россиянка не исключает, что супруг мог примкнуть к ИГИЛ. Его изменившееся поведение и стало причиной разрыва.



Уже после исчезновения дочери в семейных бумагах Алёна нашла весьма подозрительные записки. Почти все они выполнены вязью и лишь отдельные фразы на русском, в которых говорится про тренировочные лагеря и ИГИЛ. Переводчик с арабского подтвердил самые худшие опасения.



Адель Галаи, переводчик: «Страшная информация, конечно. Здесь даты есть и указаны люди, которые связаны с запрещенной в России организацией под названием ИГИЛ. Здесь написано про других людей, которые связаны с главным, и их настоящие имена. Научили их, как стать шахидом в Сирии и в Ираке».



Алёна всерьез опасается за жизнь дочери. Девочка — инвалид, страдает тяжелыми врожденными заболеваниями, перенесла несколько сложнейший операций, нуждается в дальнейшем лечении и пристальном наблюдении медиков.



Алёна Павленко: «Врачи просили приехать через 3–6 месяцев, чтобы посмотреть, как у нее развивается оставшаяся одна треть правого легкого».



Как выяснила корреспондент Анастасия Щапова, ребенка похитили во время лечения в Европе. Женщина собиралась перевозить дочь из Австрии в немецкую клинику, муж и няня их сопровождали. Мать на пару часов отлучилась в магазин, а когда вернулась в гостиницу, в номере уже никого не было. Няня теперь тоже не выходит на связь.



Алёна Павленко: «Ева, если ты меня слышишь, я тебя очень люблю и скучаю. Она сейчас находится в опасности рядом с ним, так как он вообще не заботился о ней, не знает ничего о ее состоянии здоровья».



Алёна обратилась в полицию города Вены. Возможно стражи порядка смогут установить маршрут беглецов. Кроме того, россиянка готовит иск в российский суд по своему месту жительства, как звучит в документах, «о разводе и об определении места жительства для ребенка». А еще женщина очень надеется, что власти Ливана все же пойдут навстречу и помогут ей вернуть дочь.



Илья Гатикоев, адвокат: «В Ливане немножко другие правила воспитания детей. Если в России паритет, то в Ливане приоритет в сторону матери, до 12 лет ребенок в обязательном порядке должен находится с матерью, если не установлены ограничения в правах для матери».



Еще одно заявление Алёна, подозревающая мужа в связях с ИГИЛ, направила в ФСБ. К нему она приложила копии странных записок, а также сообщила детали последнего разговора с супругом. Незадолго до похищения ребенка он похвастался тем, что получил очень крупную сумму, хотя до этого момента жил за счет своей жены-россиянки.