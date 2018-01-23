«Рубеж» выйдет на НТВ в 2018 году

В Сети появился новый трейлер фильма «Рубеж», созданного в партнерстве с телеканалом НТВ. «Рубеж» — третья кинокартина после проектов «Ледокол» и «Жизнь впереди», в которую НТВ вошел как сопродюсер. Телевизионная премьера состоится на канале в течение 2018 года.
Сюжет истории разворачивается вокруг молодого циничного бизнесмена по имени Михаил (Павел Прилучный). Неожиданно он знакомится с девушкой, встреча с которой влечет в его жизни временные и пространственные аномалии. Михаил попадает в прошлое, в гущу кровавого сражения на Невском пятачке, туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей и превращаются в руины города. Вернуться в будущее он сможет только если станет участником экзистенциального квеста.
Кинотеатральная премьера картины «Рубеж», производителем которого является кинокомпания КИТ, а сопродюсерами стали телеканал НТВ и кинокомпания Central Partnership, состоится 22 февраля.
Кинотеатральная премьера картины «Рубеж», производителем которого является кинокомпания КИТ, а сопродюсерами стали телеканал НТВ и кинокомпания Central Partnership, состоится 22 февраля.
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