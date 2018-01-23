Прокурор обвинил руководителя московского главка СКР в коррупции

Руководителя Главного следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова обвинили в причастности к коррупции в связи с делом криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.
Во время заседания Мосгорсуда прокурор Борис Локтионов заявил, что Дрыманов участвовал в переговорах по решению вопроса о переквалификации дела в отношении одного из приближенных вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, за взятку в 500 тысяч евро.
В частности, утверждается, что руководитель столичного главка СКР дал команду переквалифицировать дело, передает ТАСС.
Между тем сам Дрыманов заявил журналистам, что ничего не знает о словах гособвинителя и отказался от дальнейших комментариев, сообщает РБК.
Напомним, сейчас по делу Итальянца проходят замглавы ГСУ СКР по Москве Денис Никандров, глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Бывших сотрудников ведомства обвиняют в том, что они вступили в сговор с криминальным авторитетом Калашовым и получили взятку за помощь Андрею Кочуйкову, который был участником перестрелки у ресторана на Рочдельской улице.
Перестрелка у ресторана на Рочдельской улице в центре Москвы произошла в декабре 2015 года. В результате с ранениями в больницы были доставлены пятеро мужчин. Двое из них позднее скончались.
В частности, утверждается, что руководитель столичного главка СКР дал команду переквалифицировать дело, передает ТАСС.
Между тем сам Дрыманов заявил журналистам, что ничего не знает о словах гособвинителя и отказался от дальнейших комментариев, сообщает РБК.
Напомним, сейчас по делу Итальянца проходят замглавы ГСУ СКР по Москве Денис Никандров, глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. Бывших сотрудников ведомства обвиняют в том, что они вступили в сговор с криминальным авторитетом Калашовым и получили взятку за помощь Андрею Кочуйкову, который был участником перестрелки у ресторана на Рочдельской улице.
Перестрелка у ресторана на Рочдельской улице в центре Москвы произошла в декабре 2015 года. В результате с ранениями в больницы были доставлены пятеро мужчин. Двое из них позднее скончались.
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