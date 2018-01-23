Песков: у Кремля нет какой-то позиции по «Смерти Сталина»

Пресс-секретарь президента РФ не стал комментировать сообщения о возможном переносе российской премьеры фильма «Смерть Сталина».
Дмитрий Песков отметил, что у Кремля нет определенной позиции по этому вопросу, подчеркнув, что это абсолютная прерогатива министерства культура.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я бы не сказал, что у нас есть какая-то позиция, мы, честно говоря, не в курсе этого. В данном случае это абсолютная прерогатива министерства культура, но чем это вызвано, не могу сказать — просто не обладаю информацией».
Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили, что общественный совет при Минкульте ознакомился с комедией Армандо Яннуччи и счел этот фильм оскорбительным. В частности, отмечалось, что в ленте оскверняются исторические символы и присутствуют сцены чрезмерного насилия. При этом подчеркивалось, что общественники намерены добиваться переноса российской премьеры фильма на лето, чтобы прокат не пришелся на 75-ю годовщину победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться 2 февраля.
Комедия «Смерть Сталина», которая снята по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, рассказывает о борьбе советских лидеров за власть после смерти генсека в 1953 году. Премьера фильма состоялась в сентябре 2017 года.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я бы не сказал, что у нас есть какая-то позиция, мы, честно говоря, не в курсе этого. В данном случае это абсолютная прерогатива министерства культура, но чем это вызвано, не могу сказать — просто не обладаю информацией».
Напомним, ранее сегодня СМИ сообщили, что общественный совет при Минкульте ознакомился с комедией Армандо Яннуччи и счел этот фильм оскорбительным. В частности, отмечалось, что в ленте оскверняются исторические символы и присутствуют сцены чрезмерного насилия. При этом подчеркивалось, что общественники намерены добиваться переноса российской премьеры фильма на лето, чтобы прокат не пришелся на 75-ю годовщину победы в Сталинградской битве, которая будет отмечаться 2 февраля.
Комедия «Смерть Сталина», которая снята по комиксам Фабьена Нури и Тьерри Робина, рассказывает о борьбе советских лидеров за власть после смерти генсека в 1953 году. Премьера фильма состоялась в сентябре 2017 года.
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