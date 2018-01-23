Экс-жену казнокрада Кузнецова заочно приговорили к 11 годам колонии

Басманный суд Москвы огласил приговор бывшей жене
экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.
Жанну Булах, которая скрывается от российского правосудия в США, заочно признали виновной в хищении из бюджета Московской области 11 млрд рублей. Суд установил, что женщина совершила 11 преступлений по статье «Мошенничество» и столько же по статье об отмывании денег.
Решение суда: «Суд постановил признать Булах виновной по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем) УК РФ».
По решению суда Булах назначено наказание в виде 11 лет заключения с отбыванием в колонии общего режима. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции Булах на территорию РФ.
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов обвиняется в хищении из бюджета Московской области 11 млрд рублей. По данным СК, Булах помогала мужу в планировании мошенничества, координировала действия участников организованной группы и контролировала движение похищенных денежных средств. Позже на них были приобретены элитная недвижимость в Швейцарии и Франции, два отеля во Франции, 10 автомобилей, яхта и иное имущество.
Кроме того, в ходе следствия были обнаружены 1,357 тыс. предметов антиквариата, которые Булах пыталась вывезти в Финляндию. Среди них были книги, картины, иконы, мебель, монеты, пистолеты, клинковое оружие и другие предметы, представляющие художественную и историческую ценность. Это имущество было обращено в доход государства
Сейчас экс-чиновник Кузнецов скрывается во Франции — ему заочно предъявили обвинение, но экстрадиции российские прокуроры ждут несколько лет, и пока безуспешно. А сама Булах за время следствия успела снова выйти замуж — за американского искусствоведа Рэндала Брокета, продолжает дружить с коллекционерами и проводить выставки.
Решение суда: «Суд постановил признать Булах виновной по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем) УК РФ».
По решению суда Булах назначено наказание в виде 11 лет заключения с отбыванием в колонии общего режима. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции Булах на территорию РФ.
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов обвиняется в хищении из бюджета Московской области 11 млрд рублей. По данным СК, Булах помогала мужу в планировании мошенничества, координировала действия участников организованной группы и контролировала движение похищенных денежных средств. Позже на них были приобретены элитная недвижимость в Швейцарии и Франции, два отеля во Франции, 10 автомобилей, яхта и иное имущество.
Кроме того, в ходе следствия были обнаружены 1,357 тыс. предметов антиквариата, которые Булах пыталась вывезти в Финляндию. Среди них были книги, картины, иконы, мебель, монеты, пистолеты, клинковое оружие и другие предметы, представляющие художественную и историческую ценность. Это имущество было обращено в доход государства
Сейчас экс-чиновник Кузнецов скрывается во Франции — ему заочно предъявили обвинение, но экстрадиции российские прокуроры ждут несколько лет, и пока безуспешно. А сама Булах за время следствия успела снова выйти замуж — за американского искусствоведа Рэндала Брокета, продолжает дружить с коллекционерами и проводить выставки.
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