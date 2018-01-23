Аксёнов сообщил о заинтересованном крымской игорной зоной крупном инвесторе

Оператором будущей игорной зоны в Крыму станет крупный инвестор. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Ранее по распоряжению Аксёнова на полуострове была создана рабочая группа для отбора земельного участка под игорную зону, передает РИА Новости.
Сергей Аксёнов, глава Республики Крым: «Предварительно участок есть, он находится в том числе на объектах, которые уже были приобретены в частную собственность. Сейчас идет обсуждение этого процесса, изучается возможность строительства на участке. Есть частный инвестор, крупный оператор, готовый зайти. В принципе, оператор определен».
По словам Аксёнова, крымское правительство отказалось от идеи создать игорную зону в пределах территории санатория «Жемчужина» в поселке Гаспра, расположенного у замка «Ласточкино гнездо».
Сергей Аксёнов: «В „Жемчужине“ принято решение игорную зону не реализовывать. До 1 февраля рабочая группа должна все выводы дать. Есть нюансы, в основном с санкционным режимом связаны, это в том числе и работы оператора касается. Есть необходимость сохранять инкогнито того, кто это будет».
Аксёнов пообещал, что работа игорной зоны и все бюджетные поступления будут открытыми и прозрачными.
Сергей Аксёнов: «На создание игорной зоны отводится 2 года. С сентября 2019 года она должна функционировать».
Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме четырех специальных зон. Одна из них находится вблизи Владивостока, другая — на Алтае, третья — под Калининградом, четвертая — на побережье Кавказа. Позже президент Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи.
Сергей Аксёнов, глава Республики Крым: «Предварительно участок есть, он находится в том числе на объектах, которые уже были приобретены в частную собственность. Сейчас идет обсуждение этого процесса, изучается возможность строительства на участке. Есть частный инвестор, крупный оператор, готовый зайти. В принципе, оператор определен».
По словам Аксёнова, крымское правительство отказалось от идеи создать игорную зону в пределах территории санатория «Жемчужина» в поселке Гаспра, расположенного у замка «Ласточкино гнездо».
Сергей Аксёнов: «В „Жемчужине“ принято решение игорную зону не реализовывать. До 1 февраля рабочая группа должна все выводы дать. Есть нюансы, в основном с санкционным режимом связаны, это в том числе и работы оператора касается. Есть необходимость сохранять инкогнито того, кто это будет».
Аксёнов пообещал, что работа игорной зоны и все бюджетные поступления будут открытыми и прозрачными.
Сергей Аксёнов: «На создание игорной зоны отводится 2 года. С сентября 2019 года она должна функционировать».
Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме четырех специальных зон. Одна из них находится вблизи Владивостока, другая — на Алтае, третья — под Калининградом, четвертая — на побережье Кавказа. Позже президент Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Крыму и Сочи.
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