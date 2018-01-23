Песков призвал Киев дать четкий ответ по военной технике в Крыму

Дмитрий Песков заявил, что Киев должен дать однозначный ответ на предложение России забрать украинскую военную технику из Крыма.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что трактовать слова главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал предложение Москвы «трюком», не стоит. Вместо этого необходимо дождаться четкого ответа Киева.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Давайте не будет заниматься трактовкой, все-таки Киев должен сказать да или нет, дождемся».
При этом Песков отметил, что предложение по военной технике не требует дополнительных обращений, ведь оно было официально озвучено президентом.
Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя та и находится в плачевном состоянии. Также глава государства предложил украинским военным присутствовать при утилизации боезапасов в Крыму.
В ответ МИД Украины заявил, что проработают это предложение. А накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не получал официального обращения по технике от России, а также назвал предложение Москвы «трюком». При этом он подчеркнул, что у Украины с РФ «нет никакого диалога по вопросам, которые касаются статуса Крыма».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Давайте не будет заниматься трактовкой, все-таки Киев должен сказать да или нет, дождемся».
При этом Песков отметил, что предложение по военной технике не требует дополнительных обращений, ведь оно было официально озвучено президентом.
Напомним, ранее Владимир Путин сообщил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя та и находится в плачевном состоянии. Также глава государства предложил украинским военным присутствовать при утилизации боезапасов в Крыму.
В ответ МИД Украины заявил, что проработают это предложение. А накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не получал официального обращения по технике от России, а также назвал предложение Москвы «трюком». При этом он подчеркнул, что у Украины с РФ «нет никакого диалога по вопросам, которые касаются статуса Крыма».
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