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    Эрмитаж потратит более миллиона рублей на истребление крыс и тараканов

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    Эрмитаж потратит более миллиона рублей на истребление крыс и тараканов

    Эрмитаж потратит более миллиона рублей на истребление крыс и тараканов

    На борьбу с крысами, тараканами и клопами Эрмитаж намерен потратить более одного миллиона рублей.

    Согласно условиям конкурса, опубликованным на портале госзакупок, начальная цена контракта по оказанию услуг дератизации и дезинсекции территории и помещений музея в 2018 и 2019 году составляет 1,1 млн рублей.

    Против тараканов, клопов, блох, мух, комаров и крысиных клещей музей намерен бороться средством «Кукарача», а травить крыс и мышей планирует «Штормом Б».

    Отмечается, что в обработке нуждаются Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Старый и Новый Эрмитаж, Эрмитажный театр, здравпункт, Меншиковский дворец, Главный штаб и Фондохралинище.

    Работы должны проводиться с апреля по октябрь два раза в месяц, а с ноября по март — не чаще одного раза в месяц. От крыс помещения музея должны обрабатываться один раз в месяц.

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