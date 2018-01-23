Гагарин, Высоцкий, Жуков: россияне назвали главных кумиров ХХ века

Рейтинг главных кумиров прошлого столетия возглавил космонавт Юрий Гагарин, второе место россияне отдали певцу, поэту и актеру Владимиру Высоцкому, на третьем — маршал Советского Союза Георгий Жуков.
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за Гагарина проголосовали порядка 44% опрошенных. 28% респондентов отдали свои голоса Высоцкому, 27% выделили Георгия Жукова.
В первую десятку кумиров россиян также вошли генералиссимус СССР Иосиф Сталина, балерина Майя Плисецкая и писатели Лев Толстой и Александр Солженицын.
На сайте ВЦИОМ отмечается, что опрос был приурочен к 80-летию со дня рождения Высоцкого, который остается для россиян одним из кумиров XX века на протяжении 20 лет. По данным опроса, имя советского барда знакомо почти каждому жителю страны, а 92% отмечают, что его творчество оставило у них положительные впечатления.
Среди самых запомнившихся работ Высоцкого в кино участники опроса назвали роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «Вертикаль». Наиболее популярными песнями стали «Песня о друге», «Скалолазка» и «Кони привередливые».
Владимир Высоцкий — автор и исполнитель более 600 песен, актер Московского театра драмы и комедии на Таганке, снимался в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Служили два товарища», «Вертикаль» и других. В 1986 году посмертно получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1987-м Высоцкому была присуждена Государственная премия СССР. 25 января исполняется 80 лет со дня рождения певца, поэта и актера.
В первую десятку кумиров россиян также вошли генералиссимус СССР Иосиф Сталина, балерина Майя Плисецкая и писатели Лев Толстой и Александр Солженицын.
На сайте ВЦИОМ отмечается, что опрос был приурочен к 80-летию со дня рождения Высоцкого, который остается для россиян одним из кумиров XX века на протяжении 20 лет. По данным опроса, имя советского барда знакомо почти каждому жителю страны, а 92% отмечают, что его творчество оставило у них положительные впечатления.
Среди самых запомнившихся работ Высоцкого в кино участники опроса назвали роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «Вертикаль». Наиболее популярными песнями стали «Песня о друге», «Скалолазка» и «Кони привередливые».
Владимир Высоцкий — автор и исполнитель более 600 песен, актер Московского театра драмы и комедии на Таганке, снимался в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Служили два товарища», «Вертикаль» и других. В 1986 году посмертно получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1987-м Высоцкому была присуждена Государственная премия СССР. 25 января исполняется 80 лет со дня рождения певца, поэта и актера.
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