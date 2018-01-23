Российские военные организовали возвращение тысяч беженцев в провинцию Дамаск

В провинцию Дамаск из Дейр-эз-Зора возвращаются мирные жители. Помощь им в этом оказывает российский центр по примирению враждующих сторон.

Таких пробок на въезд в столичный пригород не помнят даже те, кто здесь родился. Колонна из грузовиков, легковушек, повозок и всего, что может ехать и везти, растянулась на 3,5 километра. Многие таксисты сегодня не берут денег за проезд.



Саид Усуф, водитель такси: «Я везу людей в свои законные дома, на свою родную землю. Слава тем, кто помог им сюда вернуться».



Шесть лет здесь ждали этого события. Впервые с 2012 года местные жители возвращаются в свои дома. Девять с половиной тысяч человек все эти годы скитались по друзьям и лагерям. В родном городке у каждой семьи был дом, но сначала из-за боевиков, а потом из-за бумажной волокиты, связанной с проверками спецслужб, их возвращение постоянно откладывалось. С маховиком местной бюрократии и любимым здесь девизом «букра», то есть «завтра», покончили корректно в российском центре примирения сторон.



Виктор Паньков, начальник группы контроля зоны деэскалации Восточная Гута: «Приехали сюда, провели ряд рабочих встреч и добились. чтобы сроки были максимально сокращены для возвращения мирного населения».



Али Хайдар, министр примирения Сирии: «Роль российского центра по примирению враждующих сторон в этом процессе преобладающая. Наши друзья помогают нам вернуть людей не только в этот город, но еще в целый ряд населенный пунктов».



Семья Дахам вернулась сюда из Дэйр-эз-Зора, который несколько лет был в блокаде боевиков запрещенной в РФ экстремистской группировки «Исламское государство». Пятеро детей и обе жены Аднана Дахама только здесь вспомнили, что такое электричество, отопление (хоть и печное) и работающий водопровод. Почти в каждом доме есть такая послевоенная экзотика. В городке восстановлены электросети, школы и больницы.



Аднан Дахам, местный житель: «Это не просто хорошо — это прекрасно! Мы будто бы вернулись в цивилизацию! У нас снова есть наш дом. Благодарю всех, кто помог. Спасибо Сирии и России. Счастье наше — ваша заслуга».



Но ради домашнего уюта здесь еще необходимо поработать. Как передает корреспондент Анатолий Майоров, три из пяти комнат боевики зачем-то подожгли, а перед этим похитили из дома всю мебель и даже мраморную плитку оторвали. С последним, впрочем, уже пообещал помочь хозяин первого городе салона сантехники господин Фарес. Своим соседям в честь возвращения он дарит скидки на товары, а всему сирийскому народу — песню о родной земле.



Российский центр по примирению сторон сейчас работает еще по трем крупным городам, куда уже должны, но пока еще не вернулись беженцы.