В Москве под колесами аэроэкспресса погибли два человека

Столичные правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели двух человек, которые попали под аэроэкспресс.
Как передает ТАСС со ссылкой на транспортное управление МВД РФ по Центральному федеральному округу, аэроэкспресс насмерть сбил двух человек, которые перебегали железнодорожные пути.
Трагедия произошла на станции «Тимирязевская». Смертельные травмы получили мужчины в возрасте около 50 лет. По предварительным данным, они пытались перед приближающимся составом перебежать пути по настилу. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Личности погибших устанавливаются.
Трагедия произошла на станции «Тимирязевская». Смертельные травмы получили мужчины в возрасте около 50 лет. По предварительным данным, они пытались перед приближающимся составом перебежать пути по настилу. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции. Личности погибших устанавливаются.
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