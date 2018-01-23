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    Нефть Brent подорожала до $69,4 за баррель

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    Нефть Brent подорожала до $69,4 за баррель

    Нефть Brent подорожала до $69,4 за баррель

    Черное золото эталонных марок дорожает на фоне ожиданий сокращения запасов топлива в США по итогам недели.

    На Лондонской бирже ICE Futures к 8:04 по Москве мартовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене до 69 долларов 40 центов за баррель (+0,54%). Накануне они подорожали до 69 долларов 3 центов за баррель (+0,61%).

    Котировки фьючерсов на нефть WTI на март поднялись до 63 долларов 94 центов за баррель (+0,58%). По итогам прошлой сессии их цена увеличилась до 63 долларов 57 центов за баррель (+0,41%).

    Участники рынка ждут еженедельного отчета американского Минэнерго о запасах топлива в стране. Он будет обнародован завтра в 18:30 по московскому времени. По оценкам аналитиков, нефтяные резервы в США по итогам минувшей недели сократились на 2,25 миллиона баррелей, сообщает Bloomberg.

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