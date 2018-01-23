Москвичи пережили самую холодную ночь с начала зимы

В российской столице, которая пережила самую морозную ночь зимы, ожидается холодная погода с небольшим снегом.

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Москва

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Синоптики обещают москвичам облачную погоду с прояснениями, местами возможен слабый снег. В городе столбики термометров покажут минус 7–9 градусов, в Подмосковье — от 7 до 12 ниже нуля. Западный ветер будет слабый, его скорость не превысит 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется до 754 миллиметров ртутного столба.



Эта ночь оказалась самой холодной в российской столице с самого начала зимы. Главная столичная метеостанция ВДНХ в темное время суток зафиксировала температуру минус 12,4 градуса. Предыдущий минимум (минус 11,2 градуса) был установлен 22 января.



В некоторых районах Подмосковья в ночь на вторник столбики термометра отпускались до отметки в минус 20 градусов, а кое-где даже перешагнули ее. В Коломне и Домодедове подморозило до минус 19 градусов, в поселке Черусти — до минус 20,7 градуса. В ночь на среду в Москве ожидается до минус 14 градусов, по области — до 17 ниже нуля.