Глава ЦРУ назвал сроки возможного ядерного удара КНДР по США

Возможность нанесения ядерного удара по США у Пхеньяна появится в течение нескольких месяцев. Об этом заявил глава ЦРУ Майк Помпео.
В интервью телеканалу CBS Помпео рассказал о развитии ракетно-ядерной программы КНДР и ответил на вопрос о сроках возможной атаки по материковой части Соединенных Штатов.
Майк Помпео, глава ЦРУ: «В течение нескольких месяцев».
Журналист напомнил, что шеф американской разведки то же самое говорил несколько месяцев назад.
Майк Помпео: «Правильно. Я надеюсь, что смогу также сказать, что через год. Правительство США неустанно работает над тем, чтобы отодвинуть эти сроки».
По словам главы ЦРУ, сейчас с уверенностью сказать, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи развивается, «но реальный характер того, что происходит в КНДР, неизвестен».
Майк Помпео: «Вместе с тем главным риском, о котором должны знать государственные мужи, является то, что программа создания ядерного оружия в Северной Корее продолжает расширяться, совершенствоваться, оружие становится все более мощным, более надежным».
Американский журнал Newsweek, комментируя высказывания Помпео, пишет: «То, что Пхеньян располагает возможностями нанесения удара по США, не означает, что он нанесет его „в течение нескольких месяцев“. Многие эксперты считают, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну ядерное оружие нужно как средство сдерживания. Он понимает, что применение этого оружия против США, скорее всего, приведет к полному уничтожению его страны».
Издание также сообщает, что «недавние переговоры между Северной и Южной Кореями позволяют слабо надеяться, что Пхеньян скоро может согласиться на переговоры и отказаться от своей ядерной программы».
Майк Помпео, глава ЦРУ: «В течение нескольких месяцев».
Журналист напомнил, что шеф американской разведки то же самое говорил несколько месяцев назад.
Майк Помпео: «Правильно. Я надеюсь, что смогу также сказать, что через год. Правительство США неустанно работает над тем, чтобы отодвинуть эти сроки».
По словам главы ЦРУ, сейчас с уверенностью сказать, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи развивается, «но реальный характер того, что происходит в КНДР, неизвестен».
Майк Помпео: «Вместе с тем главным риском, о котором должны знать государственные мужи, является то, что программа создания ядерного оружия в Северной Корее продолжает расширяться, совершенствоваться, оружие становится все более мощным, более надежным».
Американский журнал Newsweek, комментируя высказывания Помпео, пишет: «То, что Пхеньян располагает возможностями нанесения удара по США, не означает, что он нанесет его „в течение нескольких месяцев“. Многие эксперты считают, что лидеру КНДР Ким Чен Ыну ядерное оружие нужно как средство сдерживания. Он понимает, что применение этого оружия против США, скорее всего, приведет к полному уничтожению его страны».
Издание также сообщает, что «недавние переговоры между Северной и Южной Кореями позволяют слабо надеяться, что Пхеньян скоро может согласиться на переговоры и отказаться от своей ядерной программы».
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