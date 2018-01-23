Хабаровских живодерок этапировали в одну из колоний Иркутской области

Юные хабаровчанки Алёна Савченко и Алина Орлова, осужденные за жестокие убийства животных, покинули камеру хабаровского СИЗО, где они содержались во время следствия и суда, и отправились в колонию.
Местные СМИ сообщают, что девушек этапировали в одну из колоний Иркутской области. Виктор Смышляев, также осужденный по делу об издевательствах над животными, пока остается в следственном изоляторе.
Дмитрий Баданин, пресс-секретарь УФСИН Хабаровского края: «Орлова и Савченко, находившиеся в СИЗО, покинули территорию Хабаровского края. Так как на территории региона нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы, отбывать наказание они будут в другом регионе».
Баданин не стал уточнять, куда именно отправили осужденных хабаровчанок, передает РИА Новости.
Приговор по делу о жестоких убийствах животных в августе прошлого года вынес Индустриальный районный суд. Он установил, что жертвами издевательств стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые фигурантам также назначены наказания.
Алёна Савченко признана виновной сразу по нескольким статьям («Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Суд приговорил ее к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Алина Орлова признана виновной по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Разбой», ей назначено наказание в виде 3 лет и 10 дней лишения свободы. Помимо тюремных сроков, за убийства животных и издевательства над ними девушки получили по 150 часов обязательных работ. Знакомый осужденных Виктор Смышляев по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» осужден на 3 года колонии общего режима.
В декабре 2017 года Хабаровский краевой суд рассмотрев апелляцию осужденных и снизил сроки заключения. Савченко пробудет в тюрьме 4 года, Орлова — 3, поскольку срок давности за преступления по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Оскорбление чувств верующих» истек. Смышляеву приговор оставлен без изменений.
Дмитрий Баданин, пресс-секретарь УФСИН Хабаровского края: «Орлова и Савченко, находившиеся в СИЗО, покинули территорию Хабаровского края. Так как на территории региона нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы, отбывать наказание они будут в другом регионе».
Баданин не стал уточнять, куда именно отправили осужденных хабаровчанок, передает РИА Новости.
Приговор по делу о жестоких убийствах животных в августе прошлого года вынес Индустриальный районный суд. Он установил, что жертвами издевательств стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые фигурантам также назначены наказания.
Алёна Савченко признана виновной сразу по нескольким статьям («Жестокое обращение с животными», «Разбой», «Оскорбление религиозных чувств верующих» и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Суд приговорил ее к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы.
Алина Орлова признана виновной по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Разбой», ей назначено наказание в виде 3 лет и 10 дней лишения свободы. Помимо тюремных сроков, за убийства животных и издевательства над ними девушки получили по 150 часов обязательных работ. Знакомый осужденных Виктор Смышляев по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» осужден на 3 года колонии общего режима.
В декабре 2017 года Хабаровский краевой суд рассмотрев апелляцию осужденных и снизил сроки заключения. Савченко пробудет в тюрьме 4 года, Орлова — 3, поскольку срок давности за преступления по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Оскорбление чувств верующих» истек. Смышляеву приговор оставлен без изменений.
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