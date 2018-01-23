Шойгу рассказал о переговорах со странами Ближнего Востока о поставках С-400

Россия начала переговоры о поставках зенитных ракетных систем
С-400 в несколько стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Ряд государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии заинтересованы в покупке российских зенитных ракетных систем С-400. Переговоры с этими странами уже ведутся, сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Министр добавил, что два комплекса уже несут боевое дежурство на российских базах Хмеймим и Тартус в Сирии.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Сегодня два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надежную противовоздушную оборону в Хмеймиме и Тартусе. Это уникальные комплексы с непревзойденными никем в мире тактико- техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО. Заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности, Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии».
В настоящее время Шойгу находится в поездке по странам Юго-Восточной Азии. По его словам, ни одна встреча с зарубежными партнерами не обходится без обсуждения покупок российского вооружения. Россия также готова делиться опытом применения своего вооружения в Сирии при борьбе с терроризмом, передает слова министра ТАСС.
Министр добавил, что два комплекса уже несут боевое дежурство на российских базах Хмеймим и Тартус в Сирии.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Сегодня два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая надежную противовоздушную оборону в Хмеймиме и Тартусе. Это уникальные комплексы с непревзойденными никем в мире тактико- техническими характеристиками. Очевидным подтверждением этому является недавно заключенный контракт на поставку С-400 с Турецкой Республикой, которая является членом НАТО. Заинтересованность в приобретении С-400 уже выразили и другие страны, в частности, Ближневосточного региона и Юго-Восточной Азии».
В настоящее время Шойгу находится в поездке по странам Юго-Восточной Азии. По его словам, ни одна встреча с зарубежными партнерами не обходится без обсуждения покупок российского вооружения. Россия также готова делиться опытом применения своего вооружения в Сирии при борьбе с терроризмом, передает слова министра ТАСС.
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