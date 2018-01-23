МГУ имени Ломоносова попал в список самых красивых университетов Европы

Одним из самых красивых университетов Европы признан МГУ имени Ломоносова. Главное здание вуза на Воробьевых горах заняло десятую строчку рейтинга.
По мнению авторитетного британского издания Times Higher Education, особый шарм сталинской высотке придает атмосфера тайны, поскольку для широкой публики доступ внутрь закрыт. Наряду с архитектурой специалисты оценили зеленую зону студенческого городка. Ее назвали прекрасной в любое время года.
Первое место в рейтинге занял Болонский университет в Италии. Также в десятку попали испанский университет Саламанки, французский Гренобль Альпы и Тринити-колледж в ирландском Дублине.
Первое место в рейтинге занял Болонский университет в Италии. Также в десятку попали испанский университет Саламанки, французский Гренобль Альпы и Тринити-колледж в ирландском Дублине.
Комментарии