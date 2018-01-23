Возвращение Мухтара <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара 16+
    •  
    Сирийские боевики обстреляли христианский район Дамаска. ООН, Сирия, Турция, Франция, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСирийские боевики обстреляли христианский район Дамаска

    Сирийские боевики обстреляли христианский район Дамаска

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2018, Omar Sanadiki
    Сирийские боевики обстреляли христианский район Дамаска

    Сирийские боевики обстреляли христианский район Дамаска

    Сирийские боевики обстреляли христианский район Дамаска
    • Фото: Reuters © 2018, Omar Sanadiki

      • Христианский квартал Баб-Тума в сирийской столице содрогнулся от канонады. Вооруженные группировки обстреляли его минометными снарядами, один из которых разорвался на автобусной остановке. В результате погибли 9 человек, еще 23 получили ранения.

      По информации агентства САНА, под обстрел попали и соседние кварталы Касаа и Шуггур, там также есть пострадавшие, оценивается материальный ущерб. На обстрел сирийская артиллерия ответила ударом по позициям бандформирований и уничтожила их пусковые установки. Как сообщили в местной полиции, минометная атака была предпринята экстремистами, которые базируются в Восточной Гуте, что в пригороде Дамаска.

      Обострение ситуации в САР накануне обсудил Совет безопасности ООН на экстренном заседании в Нью-Йорке. Его участники затронули обстановку в Дамаске и провинции Идлиб. По мнению представителей Франции, там разворачивается гуманитарная трагедия, которая требует немедленного вмешательства. Кроме того, члены Совбеза ООН призвали к сдержанности Турцию.

      смотретьСовбез ООН не принял официальных заявлений по ситуации в Африне
      Совбез ООН не принял официальных заявлений по ситуации в Африне
      Сейчас Анкара проводит в районе сирийского города Африна операцию под названием «Оливковая ветвь». Турецкие ВВС уже поразили больше 150 целей курдских формирований на северо-западе страны и перешли к наземной части операции. В ней участвуют бронетехника и спецназ.

      смотретьОперация в Африне: Турция отрицает жертвы среди мирных жителей
      Операция в Африне: Турция отрицает жертвы среди мирных жителей
      По данным турецких военных, курдские отряды «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» при поддержке США создают в регионе собственную армию и фактически собственное государство, что нарушает национальные интересы Турции и целостность Сирии. В ООН уже заявили, что готовятся провести в Африне полномасштабную гуманитарную операцию.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru