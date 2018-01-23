Сирийские боевики обстреляли христианский район Дамаска

Христианский квартал
Баб-Тума в сирийской столице содрогнулся от канонады. Вооруженные группировки обстреляли его минометными снарядами, один из которых разорвался на автобусной остановке. В результате погибли 9 человек, еще 23 получили ранения.
По информации агентства САНА, под обстрел попали и соседние кварталы Касаа и Шуггур, там также есть пострадавшие, оценивается материальный ущерб. На обстрел сирийская артиллерия ответила ударом по позициям бандформирований и уничтожила их пусковые установки. Как сообщили в местной полиции, минометная атака была предпринята экстремистами, которые базируются в Восточной Гуте, что в пригороде Дамаска.
Обострение ситуации в САР накануне обсудил Совет безопасности ООН на экстренном заседании в Нью-Йорке. Его участники затронули обстановку в Дамаске и провинции Идлиб. По мнению представителей Франции, там разворачивается гуманитарная трагедия, которая требует немедленного вмешательства. Кроме того, члены Совбеза ООН призвали к сдержанности Турцию.
Сейчас Анкара проводит в районе сирийского города Африна операцию под названием «Оливковая ветвь». Турецкие ВВС уже поразили больше 150 целей курдских формирований на северо-западе страны и перешли к наземной части операции. В ней участвуют бронетехника и спецназ.
По данным турецких военных, курдские отряды «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» при поддержке США создают в регионе собственную армию и фактически собственное государство, что нарушает национальные интересы Турции и целостность Сирии. В ООН уже заявили, что готовятся провести в Африне полномасштабную гуманитарную операцию.
Обострение ситуации в САР накануне обсудил Совет безопасности ООН на экстренном заседании в Нью-Йорке. Его участники затронули обстановку в Дамаске и провинции Идлиб. По мнению представителей Франции, там разворачивается гуманитарная трагедия, которая требует немедленного вмешательства. Кроме того, члены Совбеза ООН призвали к сдержанности Турцию.
Сейчас Анкара проводит в районе сирийского города Африна операцию под названием «Оливковая ветвь». Турецкие ВВС уже поразили больше 150 целей курдских формирований на северо-западе страны и перешли к наземной части операции. В ней участвуют бронетехника и спецназ.
По данным турецких военных, курдские отряды «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» при поддержке США создают в регионе собственную армию и фактически собственное государство, что нарушает национальные интересы Турции и целостность Сирии. В ООН уже заявили, что готовятся провести в Африне полномасштабную гуманитарную операцию.
Комментарии