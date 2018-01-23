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    Старейшая актриса Голливуда скончалась в возрасте 105 лет

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    • Фото: @juliedove / twitter.com
    Старейшая актриса Голливуда скончалась в возрасте 105 лет

    Старейшая актриса Голливуда скончалась в возрасте 105 лет

    Старейшая актриса Голливуда скончалась в возрасте 105 лет
  • Фото: @juliedove / twitter.com

    • В США скончалась Конни Сойер — самая пожилая работающая актриса Голливуда.

    Американская актриса Конни Сойер, старейшая работающая актриса Голливуда, скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает портал TMZ.

    Сойер родилась в 1912 году в США в семье еврейских иммигрантов из Румынии. Как актриса она дебютировала в 40-е годы на Бродвее, а в 1959 году сыграла в комедийном фильме Фрэнка Синатры «Дыра в голове».

    Сойер известна прежде всего как актриса телевизионных сериалов. Она снималась в сериалах «Она написала убийство», «Уилл и Грейс», «Скорая помощь», «Как я встретил вашу маму». Ее последней работой стала роль мисс Салливан в сериале «Рэй Донован». В возрасте 99 лет актриса стала одним из старейших членов Американской киноакадемии.

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