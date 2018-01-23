СМИ: ФСБ рекомендовала остановить работу ряда предприятий на время ЧМ-2018

ФСБ предупредила ряд российских предприятий о необходимости остановить производство на время чемпионата мира по футболу.
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ФСБ начала рассылать на российские предприятия письма с предписанием приостановить работу на время чемпионата мира по футболу. Требование касается предприятий, на которых осуществляется опасное производство, например, используются опасные химикаты, радиоактивные, взрывчатые или токсичные вещества. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на такое письмо, полученное руководителем из нижегородских химических предприятий.
По данным издания, письма с предписанием уже получили несколько предприятий в 11 регионах России. Все организации находятся недалеко от городов, которые летом будут принимать матчи чемпионата: Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Волгограда, Ростова-на-Дону, Сочи и Екатеринбурга. Руководство некоторых заводов отказалось выполнять предписание ФСБ: одни направили в ведомство документы, подтверждающие, что опасного производства на предприятиях нет, а другие заявили, что остановить работу невозможно, так как их производства работают по принципу непрерывного цикла.
В управлении ФСБ по Нижегородской области изданию сообщили, что об обязательном закрытии предприятий речь не идет. Режим работы опасных производств должны определить сами руководители предприятий и в случае, если работа приостановлена не будет, принять дополнительные меры безопасности.
По данным издания, письма с предписанием уже получили несколько предприятий в 11 регионах России. Все организации находятся недалеко от городов, которые летом будут принимать матчи чемпионата: Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Волгограда, Ростова-на-Дону, Сочи и Екатеринбурга. Руководство некоторых заводов отказалось выполнять предписание ФСБ: одни направили в ведомство документы, подтверждающие, что опасного производства на предприятиях нет, а другие заявили, что остановить работу невозможно, так как их производства работают по принципу непрерывного цикла.
В управлении ФСБ по Нижегородской области изданию сообщили, что об обязательном закрытии предприятий речь не идет. Режим работы опасных производств должны определить сами руководители предприятий и в случае, если работа приостановлена не будет, принять дополнительные меры безопасности.
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