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    Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН

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    Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН

    Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН

    Россия внесет в бюджет недавно созданного Управления ООН по контртерроризму 2 миллиона долларов.

    Россия в добровольном порядке пополнит бюджет нового Управления ООН по контртерроризму на 2 миллиона долларов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в постоянном представительстве России при организации.

    Из сообщения постоянного представительства РФ при ООН: «Правительством РФ принято решение о внесении единовременного добровольного взноса в бюджет Управления ООН по контртерроризму (УКТ) в размере 2 млн. долларов США».

    В представительстве добавили, что Москва намерена также ежегодно выделять по 500 тысяч долларов на финансирование деятельности Управления.

    Из сообщения постоянного представительства РФ при ООН: «Перед новым Управлением стоит ряд важных задач, прежде всего в плане оказания технического содействия государствам, наиболее подверженным угрозам терроризма. РФ теперь вносит и финансовый вклад в реализацию этих усилий в качестве одного из крупных доноров ООН в области борьбы с терроризмом».

    Управление было создано летом 2017 года. Его главой стал Владимир Воронков.

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