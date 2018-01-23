Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН

Россия внесет в бюджет недавно созданного Управления ООН по контртерроризму 2 миллиона долларов.
Россия в добровольном порядке пополнит бюджет нового Управления ООН по контртерроризму на 2 миллиона долларов. Об этом «Интерфаксу» сообщили в постоянном представительстве России при организации.
Из сообщения постоянного представительства РФ при ООН: «Правительством РФ принято решение о внесении единовременного добровольного взноса в бюджет Управления ООН по контртерроризму (УКТ) в размере 2 млн. долларов США».
В представительстве добавили, что Москва намерена также ежегодно выделять по 500 тысяч долларов на финансирование деятельности Управления.
Из сообщения постоянного представительства РФ при ООН: «Перед новым Управлением стоит ряд важных задач, прежде всего в плане оказания технического содействия государствам, наиболее подверженным угрозам терроризма. РФ теперь вносит и финансовый вклад в реализацию этих усилий в качестве одного из крупных доноров ООН в области борьбы с терроризмом».
Управление было создано летом 2017 года. Его главой стал Владимир Воронков.
Из сообщения постоянного представительства РФ при ООН: «Правительством РФ принято решение о внесении единовременного добровольного взноса в бюджет Управления ООН по контртерроризму (УКТ) в размере 2 млн. долларов США».
В представительстве добавили, что Москва намерена также ежегодно выделять по 500 тысяч долларов на финансирование деятельности Управления.
Из сообщения постоянного представительства РФ при ООН: «Перед новым Управлением стоит ряд важных задач, прежде всего в плане оказания технического содействия государствам, наиболее подверженным угрозам терроризма. РФ теперь вносит и финансовый вклад в реализацию этих усилий в качестве одного из крупных доноров ООН в области борьбы с терроризмом».
Управление было создано летом 2017 года. Его главой стал Владимир Воронков.
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