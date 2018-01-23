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    Призер Олимпиады-2016 велогонщик ван Горком вышел из комы

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    • Фото: Reuters © 2018, Paul Hanna
    Призер <nobr>Олимпиады-2016</nobr> велогонщик ван Горком вышел из комы

    Призер Олимпиады-2016 велогонщик ван Горком вышел из комы

    Призер <nobr>Олимпиады-2016</nobr> велогонщик ван Горком вышел из комы
  • Фото: Reuters © 2018, Paul Hanna

    • Голландский велогонщик Йелле ван Горком, получивший тяжелые травмы на тренировке, вышел из комы.

    Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в велосипедном мотокроссе Йеллен ван Горком вышел из комы. Об этом сообщил Королевский велоспортивный союз Нидерландов.

    Жизнь спортсмена уже вне опасности, сообщили в Союзе. 27-летний велосипедист пришел в сознание и узнает близких. Врачи пока не могут гарантировать, что ван Горком полностью восстановится, ему предстоит долгий период реабилитации.

    Ван Горком получил тяжелые травмы во время тренировки в национальном спортивном центре в Арнеме 9 января. Врачи диагностировали у спортсмена переломы ребер, костей лица, повреждение черепа, травмы внутренних органов. Впоследствии он был введен в состояние искусственной комы.

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