Призер Олимпиады-2016 велогонщик ван Горком вышел из комы

Голландский велогонщик Йелле ван Горком, получивший тяжелые травмы на тренировке, вышел из комы.
Серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в велосипедном мотокроссе Йеллен ван Горком вышел из комы. Об этом сообщил Королевский велоспортивный союз Нидерландов.
Жизнь спортсмена уже вне опасности, сообщили в Союзе. 27-летний велосипедист пришел в сознание и узнает близких. Врачи пока не могут гарантировать, что ван Горком полностью восстановится, ему предстоит долгий период реабилитации.
Ван Горком получил тяжелые травмы во время тренировки в национальном спортивном центре в Арнеме 9 января. Врачи диагностировали у спортсмена переломы ребер, костей лица, повреждение черепа, травмы внутренних органов. Впоследствии он был введен в состояние искусственной комы.
Жизнь спортсмена уже вне опасности, сообщили в Союзе. 27-летний велосипедист пришел в сознание и узнает близких. Врачи пока не могут гарантировать, что ван Горком полностью восстановится, ему предстоит долгий период реабилитации.
Ван Горком получил тяжелые травмы во время тренировки в национальном спортивном центре в Арнеме 9 января. Врачи диагностировали у спортсмена переломы ребер, костей лица, повреждение черепа, травмы внутренних органов. Впоследствии он был введен в состояние искусственной комы.
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