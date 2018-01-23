Главу кировской ГИБДД задержали по делу о мошенничестве на 837 млн рублей

Начальника ГИБДД по Кировской области Александра Плотникова задержали по подозрению в мошенничестве и создании преступной группировки.
Начальник ГИБДД по Кировской области Александр Плотников задержан по подозрению в мошенничестве, превышении должностных полномочий и создании преступной группировки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.
Плотников стал фигурантом дела о закупке 279 «КамАЗов» по подложным документам. Ранее по этому же делу были арестованы директора фирмы, которая занималась перепродажей. 7 января 2018 года был задержан еще один участник преступной группы, который был объявлен в федеральный розыск.
Пресс-служба СУ СК по Кировской области: «С 1 января 2014 года по 2 октября 2017 года вышеуказанные лица… приобрели 279 сборочных комплектов деталей транспортных средств на базе шасси „КамАЗ“ второго экологического класса, реализация которых на внутреннем рынке РФ запрещена. После чего сфальсифицировали паспорта транспортных средств, внеся в них недостоверные сведения об их соответствии четвертому экологическому классу… 279 транспортных средств незаконно были реализованы покупателям».
В пресс-службе уточнили, что в результате незаконной сделки покупатели потеряли 837 миллионов рублей.
В управлении МВД по Кировской области сообщили, что начали в отношении Плотникова служебную проверку.
Плотников стал фигурантом дела о закупке 279 «КамАЗов» по подложным документам. Ранее по этому же делу были арестованы директора фирмы, которая занималась перепродажей. 7 января 2018 года был задержан еще один участник преступной группы, который был объявлен в федеральный розыск.
Пресс-служба СУ СК по Кировской области: «С 1 января 2014 года по 2 октября 2017 года вышеуказанные лица… приобрели 279 сборочных комплектов деталей транспортных средств на базе шасси „КамАЗ“ второго экологического класса, реализация которых на внутреннем рынке РФ запрещена. После чего сфальсифицировали паспорта транспортных средств, внеся в них недостоверные сведения об их соответствии четвертому экологическому классу… 279 транспортных средств незаконно были реализованы покупателям».
В пресс-службе уточнили, что в результате незаконной сделки покупатели потеряли 837 миллионов рублей.
В управлении МВД по Кировской области сообщили, что начали в отношении Плотникова служебную проверку.
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