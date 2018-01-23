Сенат США утвердил резолюцию, возобновляющую работу госучреждений в стране

Сенат США проголосовал за продление финансирования федерального правительства.
Финансирование федерального правительства США продлено до 8 февраля. Сенат США в понедельник по итогам голосования принял соответствующую резолюцию, передает РИА Новости. Теперь документ должен поступить на рассмотрение палаты представителей, а затем его должен утвердить президент.
Напомним, документ был принят Палатой представителей американского конгресса, однако утвердить его не дали демократы. Проблема возникла при обсуждении реформ, касающихся статуса мигрантов. Демократы настаивали на защите от депортации детей американских иммигрантов, республиканцы же отказывались обсуждать этот вопрос до продления финансирования федерального правительства.
Окончательное рассмотрение резолюции состоялось на три дня позже, чем планировалось. Из-за задержки федеральные ведомства Америки начали отправлять сотрудников в отпуск. Из-за нехватки денег пришлось даже закрыть доступ к Статуе Свободы в Нью-Йорке, туристам, уже купившим билеты, предлагали взамен другие экскурсии. Позже власти штата Нью-Йорк взяли расходы на себя, и монумент снова открыли.
Напомним, документ был принят Палатой представителей американского конгресса, однако утвердить его не дали демократы. Проблема возникла при обсуждении реформ, касающихся статуса мигрантов. Демократы настаивали на защите от депортации детей американских иммигрантов, республиканцы же отказывались обсуждать этот вопрос до продления финансирования федерального правительства.
Окончательное рассмотрение резолюции состоялось на три дня позже, чем планировалось. Из-за задержки федеральные ведомства Америки начали отправлять сотрудников в отпуск. Из-за нехватки денег пришлось даже закрыть доступ к Статуе Свободы в Нью-Йорке, туристам, уже купившим билеты, предлагали взамен другие экскурсии. Позже власти штата Нью-Йорк взяли расходы на себя, и монумент снова открыли.
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