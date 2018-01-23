Первый турецкий военный погиб в Сирии

Первый турецкий военный погиб на третий день операции «Оливковая ветвь» в Сирии.
О первом погибшем со стороны Турции сообщил телеканал NTV. По данным телеканала, военнослужащий погиб в турецкой провинции Килис, в районе деревни Гюльбаба на границе с Сирией.
Генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в субботу, 20 января. Сначала 72 самолета поразили более ста целей. Потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. По последним данным, турецкая авиация поразила уже более 170 целей в Африне. В результате операции уже погибли не менее 18 человек. Турецкие власти настаивают, что все погибшие — террористы.
Генштаб ВС Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в субботу, 20 января. Сначала 72 самолета поразили более ста целей. Потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. По последним данным, турецкая авиация поразила уже более 170 целей в Африне. В результате операции уже погибли не менее 18 человек. Турецкие власти настаивают, что все погибшие — террористы.
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