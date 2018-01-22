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    Совбез ООН не принял официальных заявлений по ситуации в Африне. ООН, Сирия, Турция, Франция, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСовбез ООН не принял официальных заявлений по ситуации в Африне

    Совбез ООН не принял официальных заявлений по ситуации в Африне

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    Совбез ООН не принял официальных заявлений по ситуации в Африне

    Совбез ООН не принял официальных заявлений по ситуации в Африне

    Совбез ООН не принял официальных заявлений по ситуации в Африне
    • Фото: Associated Press © 2018, Lefteris Pitarakis

      • Члены Совбеза ООН по итогам экстренного совещания ограничились устным призывом к Турции проявлять сдержанность.

      Члены Совета безопасности ООН призвали Турцию проявлять сдержанность в ситуации вокруг сирийского города Африн. Об этом в понедельник сообщил постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр.

      Франсуа Делаттр, постпред Франции при ООН: «Призыв к сдержанности широко обсуждался во время дискуссий».

      Никаких официальных заявлений по ситуации в Африне по итогам экстренного заседания ООН принято не было.

      смотретьСовбез ООН готовится к экстренному заседанию по ситуации в Африне
      Совбез ООН готовится к экстренному заседанию по ситуации в Африне
      Напомним, именно французский МИД стал инициатором созыва экстренного заседания Совбеза в связи с начавшейся турецкой военной операцией в Африне. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ответ на это заявил, что, если тема военной операции Турции будет вынесена на обсуждение в ООН, страны — инициаторы обсуждения фактически окажут поддержку террористам.

      Французские дипломаты подчеркнули, что основной темой обсуждения станет гуманитарная ситуация в ряде регионов Сирии, в том числе и в Африне. Как сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, организация готовит крупномасштабную операцию по доставке гуманитарной помощи жителям города, которые оказались в зоне военной операции. В настоящее время в районе находятся около 324 тысяч человек, включая 126 тысяч беженцев из других районов, передает слова Дюжаррика РИА Новости.

      смотретьОперация в Африне: Турция отрицает жертвы среди мирных жителей
      Операция в Африне: Турция отрицает жертвы среди мирных жителей
      В субботу, 20 января, Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Сначала 72 самолета поразили более ста целей. Потом к операции присоединились турецкие наземные войска и части оппозиционной Свободной сирийской армии. По последним данным, турецкая авиация поразила уже более 170 целей.

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