Глава британского Генштаба заявил о возможных «враждебных действиях» России

Глава Генштаба ВС Великобритании предположил, что Россия может неожиданно начать «враждебные действия» против стран Европы и НАТО.
Глава Генштаба ВС Великобритании Николас Картер заявил, что Россия в любой момент может начать «враждебные действия» против стран Европы и НАТО, причем сделает это быстро и таким образом, какого никто от нее не ожидает. Это заявление Картер сделал в понедельник во время выступления в Королевском институте вооруженных сил, передает РИА Новости.
Николас Картер, глава генштаба вооруженных сил Великобритании: «Россия может начать враждебные действия раньше, чем мы ожидаем, и гораздо раньше, чем начали бы их мы в подобных условиях… Все начнется с чего-то, чего мы не ждем. То, что мы уже видели, не следует принимать за модель для будущего».
По мнению Картера, российские военные использовали операцию в Сирии, чтобы получить необходимый боевой опыт и испытать новейшее оружие.
Николас Картер: «Они воспользовались Сирией для создания экспедиционного потенциала, очень большое количество их офицеров получило великолепный боевой опыт… Они испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения».
«Враждебные действия» могут быть направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе. Каким образом Россия это сделает, предсказать невозможно, считает глава британского Генштаба.
Николас Картер: «У них нет единой модели для конфликта с НАТО, они используют мультимодальный подход с применением обычных, нетрадиционных и ядерных компонент — гибридный вариант, при котором могут быть использованы маленькие зеленые человечки, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты. Их мышление гибко, их генштаб способен меняться, развиваться, с легкостью усваивать уроки».
Картер добавил, что британский Генштаб ведет анализ боевых возможностей России, но подчеркнул, что это не означает возрождения практики «холодной войны».
Британские власти не в первый раз объявляют Россию угрозой для Европы. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвиняла РФ во вмешательстве во внутренние дела других государств и призывала европейские страны быть настороже из-за возможных действий России.
Николас Картер, глава генштаба вооруженных сил Великобритании: «Россия может начать враждебные действия раньше, чем мы ожидаем, и гораздо раньше, чем начали бы их мы в подобных условиях… Все начнется с чего-то, чего мы не ждем. То, что мы уже видели, не следует принимать за модель для будущего».
По мнению Картера, российские военные использовали операцию в Сирии, чтобы получить необходимый боевой опыт и испытать новейшее оружие.
Николас Картер: «Они воспользовались Сирией для создания экспедиционного потенциала, очень большое количество их офицеров получило великолепный боевой опыт… Они испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения».
«Враждебные действия» могут быть направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе. Каким образом Россия это сделает, предсказать невозможно, считает глава британского Генштаба.
Николас Картер: «У них нет единой модели для конфликта с НАТО, они используют мультимодальный подход с применением обычных, нетрадиционных и ядерных компонент — гибридный вариант, при котором могут быть использованы маленькие зеленые человечки, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты. Их мышление гибко, их генштаб способен меняться, развиваться, с легкостью усваивать уроки».
Картер добавил, что британский Генштаб ведет анализ боевых возможностей России, но подчеркнул, что это не означает возрождения практики «холодной войны».
Британские власти не в первый раз объявляют Россию угрозой для Европы. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвиняла РФ во вмешательстве во внутренние дела других государств и призывала европейские страны быть настороже из-за возможных действий России.
Комментарии