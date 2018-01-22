Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    Глава британского Генштаба заявил о возможных «враждебных действиях» России

    8 комментариев

    Глава британского Генштаба заявил о возможных «враждебных действиях» России

    Глава британского Генштаба заявил о возможных «враждебных действиях» России

    Глава Генштаба ВС Великобритании предположил, что Россия может неожиданно начать «враждебные действия» против стран Европы и НАТО.

    Глава Генштаба ВС Великобритании Николас Картер заявил, что Россия в любой момент может начать «враждебные действия» против стран Европы и НАТО, причем сделает это быстро и таким образом, какого никто от нее не ожидает. Это заявление Картер сделал в понедельник во время выступления в Королевском институте вооруженных сил, передает РИА Новости.

    Николас Картер, глава генштаба вооруженных сил Великобритании: «Россия может начать враждебные действия раньше, чем мы ожидаем, и гораздо раньше, чем начали бы их мы в подобных условиях… Все начнется с чего-то, чего мы не ждем. То, что мы уже видели, не следует принимать за модель для будущего».

    смотретьГлава Генштаба Великобритании признал превосходство армии РФ
    Глава Генштаба Великобритании признал превосходство армии РФ
    По мнению Картера, российские военные использовали операцию в Сирии, чтобы получить необходимый боевой опыт и испытать новейшее оружие.

    Николас Картер: «Они воспользовались Сирией для создания экспедиционного потенциала, очень большое количество их офицеров получило великолепный боевой опыт… Они испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения».

    «Враждебные действия» могут быть направлены на инфраструктуру по обеспечению безопасности в Европе. Каким образом Россия это сделает, предсказать невозможно, считает глава британского Генштаба.

    Николас Картер: «У них нет единой модели для конфликта с НАТО, они используют мультимодальный подход с применением обычных, нетрадиционных и ядерных компонент — гибридный вариант, при котором могут быть использованы маленькие зеленые человечки, большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты. Их мышление гибко, их генштаб способен меняться, развиваться, с легкостью усваивать уроки».

    Картер добавил, что британский Генштаб ведет анализ боевых возможностей России, но подчеркнул, что это не означает возрождения практики «холодной войны».

    смотретьЭксперт объяснил антироссийскую риторику в речи Мэй
    Эксперт объяснил антироссийскую риторику в речи Мэй
    Британские власти не в первый раз объявляют Россию угрозой для Европы. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвиняла РФ во вмешательстве во внутренние дела других государств и призывала европейские страны быть настороже из-за возможных действий России.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru