Станции петербургского метро «заговорили» по-английски

В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу объявлять названия станций в тестовом режиме стали на самом популярном иностранном языке. Тестовые испытания начали С 5-й фиолетовой ветки метро.

Пассажиры петербургской подземки теперь могут в буквальном смысле услышать приближение грядущего чемпионата мира по футболу. В городском метро начали объявлять станции не только на русском, но и на английском языках. Правда, пока в тестовом режиме.



Попутно изучать иностранные языки можно будет только в вагонах, следующих по фиолетовой Фрунзенско-Приморской линии. Кроме того, в составах нового формата (у которых есть электронное табло с бегущей строкой) вся информация также будет дублироваться на европейском языке.



Тестовые испытания продлятся до начала февраля. По задумке, иностранные объявления должны помочь болельщикам из других стран сориентироваться в схеме метро Северной столицы.



Ранее в петербургской подземке в рамках подготовки к мундиалю полиглотами стали и терминалы для пополнения проездных билетов. Они «выучили» сразу шесть языков.