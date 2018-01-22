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    Станции петербургского метро «заговорили» по-английски. Санкт-Петербург, метро, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтанции петербургского метро «заговорили» по-английски

    Станции петербургского метро «заговорили» по-английски

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    Станции петербургского метро «заговорили» по-английски

    Станции петербургского метро «заговорили» <nobr>по-английски</nobr>

      В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу объявлять названия станций в тестовом режиме стали на самом популярном иностранном языке. Тестовые испытания начали С 5-й фиолетовой ветки метро.

      Пассажиры петербургской подземки теперь могут в буквальном смысле услышать приближение грядущего чемпионата мира по футболу. В городском метро начали объявлять станции не только на русском, но и на английском языках. Правда, пока в тестовом режиме.

      Попутно изучать иностранные языки можно будет только в вагонах, следующих по фиолетовой Фрунзенско-Приморской линии. Кроме того, в составах нового формата (у которых есть электронное табло с бегущей строкой) вся информация также будет дублироваться на европейском языке.

      Тестовые испытания продлятся до начала февраля. По задумке, иностранные объявления должны помочь болельщикам из других стран сориентироваться в схеме метро Северной столицы.

      Ранее в петербургской подземке в рамках подготовки к мундиалю полиглотами стали и терминалы для пополнения проездных билетов. Они «выучили» сразу шесть языков.

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