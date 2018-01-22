Мать застреленного в полиции осведомителя требует от МВД полтора миллиона

Наталья Зверева подала иск в Замоскворецкий суд столицы. Женщина требует компенсации за смерть сына, которого застрелили в
26-м отделе полиции Петербурга.
Мать Дмитрия Демидова, застреленного в питерском отделе полиции, подала иск к Министерству внутренних дел. Как сообщил адвокат, она намерена взыскать с ведомства полтора миллиона рублей за моральный вред. Дело будет рассматриваться в Москве, поскольку там расположен аппарат МВД.
Напомним: Дмитрий Демидов был застрелен осенью 2015 года. Выстрел в голову из табельного оружия произвел капитан полиции Андрей Артемьев. Известно, что погибший был вором-рецидивистом, а также осведомителем.
В итоге бывшего стража порядка признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили к 1 году и 9 месяцам колонии общего режима.
Напомним: Дмитрий Демидов был застрелен осенью 2015 года. Выстрел в голову из табельного оружия произвел капитан полиции Андрей Артемьев. Известно, что погибший был вором-рецидивистом, а также осведомителем.
В итоге бывшего стража порядка признали виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорили к 1 году и 9 месяцам колонии общего режима.
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