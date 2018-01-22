Полиция выясняет обстоятельства драки в питерском супермаркете

Полицейские намерены оценить действия участников потасовки в супермаркете «Семишагофф» в
Санкт-Петербурге.
По словам очевидцев, сотрудники магазина на проспекте Науки, д. 38 напали на покупателя, заподозрив его в краже продуктов.
Несколько человек повалили мужчину на пол и пытались удержать в таком положении. Вокруг них собралось много покупателей. Одни призывали охранников не заниматься самоуправством и вызывать полицию. Другие, судя по видеозаписи, решили воспользоваться беспорядком и, предположительно, провезли тележки с продуктами мимо кассы.
Всё происходящее завершилось погромом. Дерущиеся опрокинули камеры хранения. Обращался ли кто-то за медицинской помощью, неизвестно. В полиции сообщили, что заявлений не поступало. Тем не менее после появления ролика в Сети ведется проверка.
Несколько человек повалили мужчину на пол и пытались удержать в таком положении. Вокруг них собралось много покупателей. Одни призывали охранников не заниматься самоуправством и вызывать полицию. Другие, судя по видеозаписи, решили воспользоваться беспорядком и, предположительно, провезли тележки с продуктами мимо кассы.
Всё происходящее завершилось погромом. Дерущиеся опрокинули камеры хранения. Обращался ли кто-то за медицинской помощью, неизвестно. В полиции сообщили, что заявлений не поступало. Тем не менее после появления ролика в Сети ведется проверка.
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