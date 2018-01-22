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    Арбитры будут использовать систему видеопомощи на ЧМ-2018

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    Арбитры будут использовать систему видеопомощи на ЧМ-2018

    Арбитры будут использовать систему видеопомощи на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    В ФИФА подтвердили, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет применяться на чемпионате мира по футболу в России.

    Как отметил коммерческий ФИФА Филипп Ле Флок, организация поддерживает использование VAR и других технологий в футболе, так как «речь идет о справедливости».

    При этом Ле Флок отметил, что сейчас ФИФА ведет переговоры с компаниями, проявляющими «большую заинтересованность в том, что мы делаем, с точки зрения технологий», передает РИА Новости.

    Новая система, которая помогает судьям принимать верные решения, была одобрена Международным советом футбольных ассоциаций, ответственным за изменения правил игры, в марте прошлого года. Новая технология прошла тестирование на клубном чемпионате мира в Японии и Кубке конфедераций в России. Сейчас VAR применяется и в ряде европейских чемпионатов, в том числе в Италии и Германии.

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