Арбитры будут использовать систему видеопомощи на ЧМ-2018

В ФИФА подтвердили, что система видеопомощи арбитрам (VAR) будет применяться на чемпионате мира по футболу в России.
Как отметил коммерческий ФИФА Филипп Ле Флок, организация поддерживает использование VAR и других технологий в футболе, так как «речь идет о справедливости».
При этом Ле Флок отметил, что сейчас ФИФА ведет переговоры с компаниями, проявляющими «большую заинтересованность в том, что мы делаем, с точки зрения технологий», передает РИА Новости.
Новая система, которая помогает судьям принимать верные решения, была одобрена Международным советом футбольных ассоциаций, ответственным за изменения правил игры, в марте прошлого года. Новая технология прошла тестирование на клубном чемпионате мира в Японии и Кубке конфедераций в России. Сейчас VAR применяется и в ряде европейских чемпионатов, в том числе в Италии и Германии.
При этом Ле Флок отметил, что сейчас ФИФА ведет переговоры с компаниями, проявляющими «большую заинтересованность в том, что мы делаем, с точки зрения технологий», передает РИА Новости.
Новая система, которая помогает судьям принимать верные решения, была одобрена Международным советом футбольных ассоциаций, ответственным за изменения правил игры, в марте прошлого года. Новая технология прошла тестирование на клубном чемпионате мира в Японии и Кубке конфедераций в России. Сейчас VAR применяется и в ряде европейских чемпионатов, в том числе в Италии и Германии.
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