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    Алишер Усманов всерьез занялся киберспортом. компьютерные игры, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАлишер Усманов всерьез занялся киберспортом

    Алишер Усманов всерьез занялся киберспортом

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    Алишер Усманов всерьез занялся киберспортом

    Алишер Усманов всерьез занялся киберспортом

      Mail.Ru Group Алишера Усманова купила крупнейший в России и Восточной Европе киберспортивный холдинг ESforce. За него придется отдать примерно 120 млн долларов.

      ESforce основан на базе киберспортивной организации Virtus.pro, в которую также инвестировал Усманов. Теперь холдинг включает в себя два клуба: собственно Virtus.pro и SK, 14 сайтов, больше двухсот групп в соцсетях и студий, которые устраивают прямые трансляции. А еще он организует киберспортивные турниры и производит фанатскую атрибутику.

      Всего у холдинга насчитывается 116 млн пользователей.

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