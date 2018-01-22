Алишер Усманов всерьез занялся киберспортом

Mail.Ru Group Алишера Усманова купила крупнейший в России и Восточной Европе киберспортивный холдинг ESforce. За него придется отдать примерно 120 млн долларов.

ESforce основан на базе киберспортивной организации Virtus.pro, в которую также инвестировал Усманов. Теперь холдинг включает в себя два клуба: собственно Virtus.pro и SK, 14 сайтов, больше двухсот групп в соцсетях и студий, которые устраивают прямые трансляции. А еще он организует киберспортивные турниры и производит фанатскую атрибутику.



Всего у холдинга насчитывается 116 млн пользователей.