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    Украина отказалась забирать свою военную технику из Крыма

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    • Фото: Павлишак Алексей / ТАСС
    Украина отказалась забирать свою военную технику из Крыма

    Украина отказалась забирать свою военную технику из Крыма

    Украина отказалась забирать свою военную технику из Крыма
  • Фото: Павлишак Алексей / ТАСС

    • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не собирается забирать свою военную технику из Крыма, несмотря на предложение Москвы.

    Климкин подчеркнул, что Киев и Москва не ведут диалог относительно статуса Крыма и также не обсуждают возвращение с полуострова военной техники.

    Павел Климкин: «У нас с Россией нет никакого диалога по вопросам, касающимся статуса Крыма. И мы не будет делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию».

    Кроме того, по словам министра, официального предложения от Москвы Киев не получал и потому считает предложение Владимира Путина «трюком», передает ТАСС.

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    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя та и находится в плачевном состоянии. Он также предложил украинским военным присутствовать при утилизации боезапасов в Крыму.

    В ответ МИД Украины заявил, что проработает это предложение. Позже украинский премьер Гройсман заявил, что Киев готов получить назад не только военную технику, но и сам полуостров. В Крыму после этих слов Гройсмана усомнились в его «нормальности», отметив, что полуостров никогда не вернется в состав Украины.



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