Украина отказалась забирать свою военную технику из Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не собирается забирать свою военную технику из Крыма, несмотря на предложение Москвы.
Климкин подчеркнул, что Киев и Москва не ведут диалог относительно статуса Крыма и также не обсуждают возвращение с полуострова военной техники.
Павел Климкин: «У нас с Россией нет никакого диалога по вопросам, касающимся статуса Крыма. И мы не будет делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию».
Кроме того, по словам министра, официального предложения от Москвы Киев не получал и потому считает предложение Владимира Путина «трюком», передает ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя та и находится в плачевном состоянии. Он также предложил украинским военным присутствовать при утилизации боезапасов в Крыму.
В ответ МИД Украины заявил, что проработает это предложение. Позже украинский премьер Гройсман заявил, что Киев готов получить назад не только военную технику, но и сам полуостров. В Крыму после этих слов Гройсмана усомнились в его «нормальности», отметив, что полуостров никогда не вернется в состав Украины.
Павел Климкин: «У нас с Россией нет никакого диалога по вопросам, касающимся статуса Крыма. И мы не будет делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу юридическую или политическую позицию».
Кроме того, по словам министра, официального предложения от Москвы Киев не получал и потому считает предложение Владимира Путина «трюком», передает ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя та и находится в плачевном состоянии. Он также предложил украинским военным присутствовать при утилизации боезапасов в Крыму.
В ответ МИД Украины заявил, что проработает это предложение. Позже украинский премьер Гройсман заявил, что Киев готов получить назад не только военную технику, но и сам полуостров. В Крыму после этих слов Гройсмана усомнились в его «нормальности», отметив, что полуостров никогда не вернется в состав Украины.
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