Пенсионерка оторвала себе желчный пузырь, пытаясь заглушить боль в животе

60-летняя жительница Санкт-Петербурга попала в реанимацию после того, как пыталась умерить боль в животе, нажимая на него.
Женщину доставили в больницу днем 20 января из квартиры на улице Подвойского. Врачи диагностировали у нее закрытую травмы живота, внутреннее кровотечение, отрыв желчного пузыря и разрыв его стенки, сообщает сайт 78.ru.
Дочь пациентки рассказала полицейским, что несколько дней назад ее мама что-то съела и у нее заболел живот. После этого женщина стала постоянно с силой давить на живот, надеясь таким способом избавиться от боли. 20 января ей стало хуже, поэтому пришлось вызывать скорую помощь.
Дочь пациентки рассказала полицейским, что несколько дней назад ее мама что-то съела и у нее заболел живот. После этого женщина стала постоянно с силой давить на живот, надеясь таким способом избавиться от боли. 20 января ей стало хуже, поэтому пришлось вызывать скорую помощь.
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