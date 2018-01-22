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    Пенсионерка оторвала себе желчный пузырь, пытаясь заглушить боль в животе

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    Пенсионерка оторвала себе желчный пузырь, пытаясь заглушить боль в животе

    Пенсионерка оторвала себе желчный пузырь, пытаясь заглушить боль в животе

    60-летняя жительница Санкт-Петербурга попала в реанимацию после того, как пыталась умерить боль в животе, нажимая на него.

    Женщину доставили в больницу днем 20 января из квартиры на улице Подвойского. Врачи диагностировали у нее закрытую травмы живота, внутреннее кровотечение, отрыв желчного пузыря и разрыв его стенки, сообщает сайт 78.ru.

    Дочь пациентки рассказала полицейским, что несколько дней назад ее мама что-то съела и у нее заболел живот. После этого женщина стала постоянно с силой давить на живот, надеясь таким способом избавиться от боли. 20 января ей стало хуже, поэтому пришлось вызывать скорую помощь.

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