Московские врачи в три раза сократили смертность от инфарктов

В Москве в разы снизилась смертность от инфарктов. Врачи отмечают, что это результат работы новой целевой медицинской программы. Она позволяет оказывать первую помощь максимально быстро, ведь в случае с инфарктом каждая минута имеет значение.



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Жалобы на жжение и давящую боль в груди — четверть обращений в скорую. Определить приступ на стадии звонка, по словам врачей, значит спасти человека. На это остается 80 минут.



Георгий Комков, врач: «К данным пациентам направляется ближайшая бригада. Необязательно, что поедет с подстанции, может, просто ближайшая бригада прибывает к пациенту с острым инфарктом миокарда».



Логистика — первое звено «инфарктной сети». Тысяча скорых ежедневно возят больных в оборудованные кардиологические центры. Таких в Москве 29. Но еще до приезда к больному врач знает, куда повезет пациента. Информация о свободных операционных приходит на планшет. Это экономит еще 20–30 минут.



Латинское «инфарцире» переводится как «набивать» и точно описывает, что происходит с сосудами во время приступа. Тромб перекрывает коронарную артерию, кровь перестает поступать к сердцу, его клетки отмирают. На вмешательство врачей остается в лучшем случае не больше пяти часов. Иначе восстанавливать будет уже нечего.



Кардиолог Михаил Гиляров рассказывает: только появление в больницах ангиографов спасло едва ли не половину пациентов с инфарктом. Похожий на рентген аппарат за 10 минут помогает найти поражение и за столько же его ликвидировать. В артерию вводят специальный расширяющийся баллон, который за несколько секунд восстанавливает кровоток. Операция, которую раньше могли позволить только избранные, сегодня доступна каждому.



Алексей Свет, главный врач ГКБ №1 им. Пирогова: «Неважно, кто ты по рангу и социальному положению. Ты — пациент, попавший в беду. И не важно москвич ты, или приехал в Москву и тебя не дай Бог на вокзале разбил инфаркт».



С таким подходом число смертей от инфарктов с 2014 года снизилось втрое. Такими же шагами в Москве хотят снизить и летальность инсультов.



Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения Москвы: «Сначала была одна клиника такая, потом две, к осени таких было восемь, сейчас их девять. И количество их будет возрастать по мере того, как наши сотрудники, работающие в сосудистых центрах, будут способны выполнять эти вмешательства на высоком уровне».



Врачи говорят, что готовы вылечить каждого. Только до больницы доезжают не все. Первые симптомы приступа пациенты принимают за обычные недомогания. Но медлить в этих случаях смертельно опасно. Набрать заученные с детства цифры «03» — первое, что нужно сделать при любых беспокойствах в груди, напоминает корреспондент НТВ Александр Терёхин.