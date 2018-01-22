Совбез ООН готовится к экстренному заседанию по ситуации в Африне

Совет Безопасности ООН готовится к обсуждению ситуации в Сирии. Экстренное заседание — его проведут за закрытыми дверями — было созвано по инициативе Франции. В центре внимания — военная операция Турции против курдских ополченцев в Африне.
Против встречи уже выступили турецкие власти. Анкара даже предупредила, что пересмотрит отношения с Парижем, если совещание Совбеза по Сирии состоится. Американцам же турки настоятельно советовали не устраивать провокаций.
Турцию категорически не устраивает то, что творилось на ее границе с Сирией. Анкара считает курдские вооруженные отряды террористами, которые дестабилизируют обстановку на границе.
Между тем известно, что сирийские курды были неотъемлемой частью американского плана по борьбе с президентом Сирии Башаром Асадом и параллельно с боевиками ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). На протяжении нескольких лет при Обаме США отправляли курдам вооружение, технику, а американские инструкторы помогали учиться воевать. Даже сейчас около 2000 американских военных фактически прикомандированы к курдским отрядам. Госдеп мотивирует это необходимостью американского присутствия в Сирии, чтобы не позволить вернуться на территорию боевикам ИГИЛ. Эта политика США привела к укреплению курдов, позволила им фактически построить свою армию и начать говорить о создании независимого курдского государства на границах Турции и Сирии, что категорически не устраивает Анкару.
Когда министр иностранных дел Турции Чавушоглу узнал, что Франция требует созвать Совбез ООН, сказал буквально следующее: «Если Франция или другая страна поднимет этот вопрос на Совбезе ООН, она окажется в положении страны, которая стоит рядом с террористами».
По мнению наблюдателей, сейчас на северо-востоке Сирии может вспыхнуть новая война. Отряды сирийской оппозиции из так называемой коалиции Сирийских демократических сил — их тоже поддерживают США, уже заявили, что рассматривают возможность отправки в Африн своих подразделений для борьбы с турецкой армией. То есть один региональный союзник США готов воевать с другим региональным союзником США.
Все это еще глубже запутывает ситуацию в Сирии, а главное — ставит крест на возможности установления мира в этих провинциях, где, похоже, скоро все будут воевать против всех, отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Турцию категорически не устраивает то, что творилось на ее границе с Сирией. Анкара считает курдские вооруженные отряды террористами, которые дестабилизируют обстановку на границе.
Между тем известно, что сирийские курды были неотъемлемой частью американского плана по борьбе с президентом Сирии Башаром Асадом и параллельно с боевиками ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ). На протяжении нескольких лет при Обаме США отправляли курдам вооружение, технику, а американские инструкторы помогали учиться воевать. Даже сейчас около 2000 американских военных фактически прикомандированы к курдским отрядам. Госдеп мотивирует это необходимостью американского присутствия в Сирии, чтобы не позволить вернуться на территорию боевикам ИГИЛ. Эта политика США привела к укреплению курдов, позволила им фактически построить свою армию и начать говорить о создании независимого курдского государства на границах Турции и Сирии, что категорически не устраивает Анкару.
Когда министр иностранных дел Турции Чавушоглу узнал, что Франция требует созвать Совбез ООН, сказал буквально следующее: «Если Франция или другая страна поднимет этот вопрос на Совбезе ООН, она окажется в положении страны, которая стоит рядом с террористами».
По мнению наблюдателей, сейчас на северо-востоке Сирии может вспыхнуть новая война. Отряды сирийской оппозиции из так называемой коалиции Сирийских демократических сил — их тоже поддерживают США, уже заявили, что рассматривают возможность отправки в Африн своих подразделений для борьбы с турецкой армией. То есть один региональный союзник США готов воевать с другим региональным союзником США.
Все это еще глубже запутывает ситуацию в Сирии, а главное — ставит крест на возможности установления мира в этих провинциях, где, похоже, скоро все будут воевать против всех, отмечает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
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